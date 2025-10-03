Portugal convoca 25 jogadores para Eliminatórias da Copa de 2026

Topo

03/10/2025 11h04

O técnico Roberto Martínez anunciou, nesta sexta-feira (3), os 25 convocados da seleção de Portugal para os dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A equipe vai enfrentar a Irlanda no dia 11 de outubro e a Hungria no dia 14, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Aproveitamento total

Portugal lidera o Grupo F com 6 pontos em dois jogos, mantendo 100% de aproveitamento. A seleção goleou a Armênia por 5 a 0 na estreia, no dia 6 de setembro, e na sequência venceu a Hungria por 3 a 2 fora de casa, no dia 9.

A competição vale vaga no Mundial que será disputado em Estados Unidos, Canadá e México, e Portugal aparece como favorito absoluto na chave.

A expectativa está na manutenção do bom momento e no desempenho das estrelas do elenco, como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rafael Leão.

Convocados de Portugal

  • Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Silva (Sporting)

  • Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Fenerbahçe), Nuno Mendes (PSG), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting), António Silva (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal)

  • Meio-campistas: João Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Matheus Nunes (Manchester City), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting) e Bernardo Silva (Manchester City)

  • Atacantes: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

