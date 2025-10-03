Portugal convoca 25 jogadores para Eliminatórias da Copa de 2026

O técnico Roberto Martínez anunciou, nesta sexta-feira (3), os 25 convocados da seleção de Portugal para os dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A equipe vai enfrentar a Irlanda no dia 11 de outubro e a Hungria no dia 14, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Aproveitamento total

Portugal lidera o Grupo F com 6 pontos em dois jogos, mantendo 100% de aproveitamento. A seleção goleou a Armênia por 5 a 0 na estreia, no dia 6 de setembro, e na sequência venceu a Hungria por 3 a 2 fora de casa, no dia 9.

A competição vale vaga no Mundial que será disputado em Estados Unidos, Canadá e México, e Portugal aparece como favorito absoluto na chave.

A expectativa está na manutenção do bom momento e no desempenho das estrelas do elenco, como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rafael Leão.

Convocados de Portugal