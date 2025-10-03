Popó e Wanderlei Silva disparam em número de buscas no Brasil após briga generalizada

No último sábado (27), no Spaten Fight Night 2, em São Paulo, Acelino Freitas e Wanderlei Silva dominaram o noticiário por conta de uma briga generalizada entre suas equipes após o combate entre os dois. As cenas da confusão não somente viralizaram rapidamente mundo afora, mas como transformaram 'Popó' e 'Cachorro Louco', os principais elementos envolvidos na disputa, em um dos assuntos mais buscados no Brasil durante a semana que sucedeu o evento - de 28 de setembro a 4 de outubro.

De acordo com dados disponibilizados pela assessoria do 'Google' à equipe de reportagem da Ag Fight, Wanderlei Silva bateu o recorde de buscas no Brasil, sendo pesquisado como nunca antes em sua carreira ao longo da última semana. Ex-campeão do PRIDE e Hall da Fama do UFC, o striker curitibano foi peça central da confusão, já que acabou brutalmente nocauteado por Rafael Freitas, filho de Popó.

Por sua vez, Popó foi a personalidade com maior crescimento no Google dentro do Brasil nos últimos sete dias. A semana que sucedeu o Spaten Fight Night 2 foi a quarta com mais interesse pelo tetracampeão mundial de boxe desde 2004. Desde março de 2024, o pugilista baiano não tinha tantas buscas direcionadas ao seu nome no país.

As consultas sobre Popó e Wanderlei Silva aumentaram +2.220% e +1.970% no Brasil, respectivamente. Para além disso, termos relacionados ao combate como "Luta Popó e Wanderlei Silva" e "Quem ganhou a luta de Popó e Wanderlei Silva" estiveram com a maior alta no país neste período (+1.350%) no Google, principal site de buscas do mundo.

Werdum e MMA também disparam nas buscas

Wanderlei e Popó, apesar de protagonizarem o evento, não foram os únicos assuntos que dispararam no interesse dos fãs no Google. A semana que sucedeu o Spaten Fight Night 2 ainda registrou o pico de buscas sobre MMA no Brasil desde agosto de 2017, ou seja, em mais de oito anos. O interesse por MMA, modalidade que consagrou o 'Cachorro Louco', mais que dobrou na plataforma de buscas nesse período (+120%). As buscas sobre os termos "luta" e "boxe" tiveram alta de +320% e +80%, respectivamente.

Outro grande nome dos esportes de combate envolvido na confusão, Fabrício Werdum contou com o que chamamos no meio de "aumento repentino" - que significa uma alta igual ou superior a 5.000% nas buscas. Esta semana foi a terceira com mais consultas sobre o peso-pesado no Brasil - as outras duas ocorreram em 2014 e 2015, temporadas em que o 'Vai Cavalo' despontava como campeão do UFC, no auge de sua carreira.

