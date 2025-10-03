Pigossi, Carol e Gabi avançam às semifinais do Torneio Internacional feminino de tênis

Com três representantes na penúltima rodada do Torneio Internacional Feminino de Tênis - Ano IX, o tênis brasileiro tem uma finalista garantida no evento de nível W35 do ranking mundial, que acontece nas quadras de saibro do clube Paineiras. Laura Pigossi enfrentará Gabriela Cé e Carol Meligeni jogará contra a argentina Jazmin Ortenzi. A rodada começa às 11h (de Brasília) e a entrada é gratuita para o público.

Atual campeã e 178ª do mundo, Pigossi enfrentou batalha de 3h24 para derrotar Thaisa Pedretti, por 6/1, 6/7 (3-7) e 6/2. "Joguei super bem o tempo inteiro e ela teve méritos no final do segundo set. Arriscou, foi para os winners. Aí decidi ser mais agressiva no terceiro set", analisou a cabeça 1 da semana, que chegou a sacar para a vitória com 5/3 e viu a reação de Pedretti. Este será o quinto confronto entre Pigossi e Cé, com empate por 2 a 2.

Já a canhota gaúcha teve ótima atuação e eliminou a chilena Antonia Vergara, por 6/3 e 6/1, e segue sem perder sets no Paineiras. Esta é sua segunda semi consecutiva, repetindo o W75 de Kursumlijska Banja, e a quarta da temporada. Sua mais recente decisão foi no saibro de Brezice, na República Tcheca, onde ficou com o título de nível W15, em julho do ano passado.

Aos 32 anos e atual 368ª do mundo, Cé tem no total 14 títulos profissionais, o principal deles de nível W25, no Rio de Janeiro, há três anos. Sua mais alta classificação foi o 221º posto, em 2019.

Carol busca quinta final da temporada

Em tarde inspirada, Carol Meligeni derrotou a italiana Miriana Tona, 373ª do mundo, com parciais de 6/4 e 6/4. "Meus confrontos com ela não estavam dos melhores, mas hoje consegui realmente jogar bem", garantiu a cabeça 2 do Torneio Internacional, que reagiu após a adversária sacar com 4/3 no segundo set. Ela havia perdido três dos quatro duelos diante de Tona.

Esta já é a sétima presença em semifinais desta temporada para a campineira de 29 anos. Ela venceu o W35 de Buenos Aires em janeiro, fez finais no W75 de Ceska Lipa, no W50 de Chihuahua e no W35 de São Paulo e ainda fez mais duas semis nos W35 de Buenos Aires e de Leme. Ela soma no total oito títulos profissionais.

Sua adversária às 11h deste sábado será a argentina Jazmin Ortenzi, 287ª do ranking no momento, sobre quem Carol tem quatro vitórias em seis duelos já realizados. Em 2025, a brasileira ganhou dois dos três confrontos, todos sobre o saibro. Ortenzi passou pela paulista Ana Candiotto, por 6/3 e 6/0, vencendo oito games consecutivos.