Pesadelo em Portugal: Brasil tem 5 eliminações e apenas um surfista vivo

Lucas Vicente bateu Samuel Pupo nas oitavas de Portugal - Damien Poullenot/World Surf League
do UOL

Guilherme Dorini

Colaboração para o UOL

03/10/2025 16h32

O quinto dia de disputas da etapa do Challenger Series na Ericeira, Portugal, foi amargo para o surfe brasileiro. Dos seis representantes que ainda estavam na briga, cinco se despediram da competição, restando apenas Lucas Vicente entre os classificados às quartas de final.

O que aconteceu

No masculino, o dia começou justamente com um confronto direto entre compatriotas. Lucas Vicente teve atuação segura e eliminou o atual campeão da etapa, Samuel Pupo, com um placar convincente: 14 pontos contra apenas 6,83. Agora, ele carrega sozinho a bandeira do Brasil na reta decisiva do evento.

As outras baterias não trouxeram o mesmo sucesso. Jadson André travou uma disputa equilibrada, mas acabou derrotado pelo basco Adur Amatriain por uma diferença mínima — 12,44 a 12,07.

Já Mateus Herdy, líder do ranking até então, caiu diante do australiano Morgan Cibilic e viu também sua posição no topo escapar. O sul-africano Luke Thompson assumiu a liderança do Challenger Series.

Baixas no feminino

No feminino, o drama não foi menor. Sophia Medina resistiu até os segundos finais, mas sofreu a virada da australiana India Robinson a apenas 25 segundos da buzina.

Laura Raupp, por sua vez, não conseguiu superar a portuguesa Yolanda Hopkins, empurrada pelo apoio da torcida local.

