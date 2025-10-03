Topo

Esporte

Perto de retorno no Corinthians, Memphis é convocado pela Holanda

Memphis em duelo pelo Corinthians na Copa do Brasil - CAIO DE SOUSA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Memphis em duelo pelo Corinthians na Copa do Brasil Imagem: CAIO DE SOUSA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

03/10/2025 09h13

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, foi novamente convocado pela seleção holandesa. O jogador de 31 anos foi chamado pelo técnico Ronald Koeman para a próxima data Fifa, quando a Laranja Mecânica enfrentará dois jogos pelas Eliminatórias: contra Malta, no dia 9, e contra a Finlândia, no dia 12.

Memphis está sem jogar no Corinthians desde o dia 10 de setembro, quando sofreu um edema na coxa direita diante do Athletico-PR, na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil. Desde então, já foram 24 dias e quatro jogos perdidos no Timão.

Entretanto, a convocação se justifica pelo momento atual de Memphis em sua recuperação. O holandês está em fase de transição física e pode ser relacionado para o duelo contra o Mirassol neste sábado, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Maior artilheiro

O momento de Memphis é mágico na Holanda. Na última data Fifa, em setembro, o atacante do Corinthians se tornou o maior artilheiro da história de sua seleção, com 52 gols marcados. Ele superou o ex-atacante Robin Van Persie, que dominava o posto havia alguns anos.

Mesmo atuando no futebol brasileiro, Memphis tem sido constantemente convocado pelo técnico Ronald Koeman, que inclusive veio ao Brasil para acompanhar o ritmo do jogador antes de convocá-lo pela primeira vez depois que havia chegado ao Corinthians.

