Flamengo: Filipe Luís errou em empate com Cruzeiro? Colunistas opinam

Filipe Luís errou em algumas escolhas no empate entre Flamengo e Cruzeiro, no Maracanã avaliaram Alicia Klein e Rodrigo Mattos, no Fim de Papo.

Os colunistas apontaram que o treinador demorou para colocar Pedro em campo e que errou ao tirar Arrascaeta e Carrascal, limitando o poder de criação do time.

Mattos: Faltou alguém para concluir

Eu acho que ele errou. Errou no timing de botar o Pedro. Demorou muito. Trinta e poucos minutos que ele coloca o Pedro. Se você olhar o gráfico do Flamengo, inclusive tem um gráfico de calor ali, tinha pouca presença de área. Pouca gente ali na área pra concluir. Então você tem um centroavante como o Pedro, se você dá pra ele vinte minutos de jogo só, podia ter dado mais.

Rodrigo Mattos

Alicia: Arrascaeta pode definir o jogo

E o Arrascaeta é esse cara que acha um lance, acha um lançamento, dá um tapa no gol, faz uma finalização com uma qualidade que poucos outros têm. Então também acho que ele errou nas substituições. Acho que hoje, se a gente olhar para essa partida, o Leonardo Jardim foi melhor, fez escolhas melhores -- até porque também tem menos opções. E o time muito bem organizado.

Alicia Klein

