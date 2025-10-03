Topo

Esporte

OPINIÃO

Flamengo: Filipe Luís errou em empate com Cruzeiro? Colunistas opinam

do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/10/2025 01h29

Filipe Luís errou em algumas escolhas no empate entre Flamengo e Cruzeiro, no Maracanã avaliaram Alicia Klein e Rodrigo Mattos, no Fim de Papo.

Os colunistas apontaram que o treinador demorou para colocar Pedro em campo e que errou ao tirar Arrascaeta e Carrascal, limitando o poder de criação do time.

Mattos: Faltou alguém para concluir

Eu acho que ele errou. Errou no timing de botar o Pedro. Demorou muito. Trinta e poucos minutos que ele coloca o Pedro. Se você olhar o gráfico do Flamengo, inclusive tem um gráfico de calor ali, tinha pouca presença de área. Pouca gente ali na área pra concluir. Então você tem um centroavante como o Pedro, se você dá pra ele vinte minutos de jogo só, podia ter dado mais.
Rodrigo Mattos

Relacionadas

Filipe Luís vê jogo com 'nível europeu' e discorda de Cássio sobre árbitro

Flamengo e Cruzeiro empatam no reencontro de Gabigol; Palmeiras agradece

Brasileirão: veja gols e melhores momentos da 26ª rodada do torneio

Alicia: Arrascaeta pode definir o jogo

E o Arrascaeta é esse cara que acha um lance, acha um lançamento, dá um tapa no gol, faz uma finalização com uma qualidade que poucos outros têm. Então também acho que ele errou nas substituições. Acho que hoje, se a gente olhar para essa partida, o Leonardo Jardim foi melhor, fez escolhas melhores -- até porque também tem menos opções. E o time muito bem organizado.
Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Injeção de ânimo para Choque-Rei? Colunistas analisam vitória do SPFC

Invicto contra G-6, Cruzeiro segue brigando por título? Colunistas debatem

Arbitragem atrapalhou Flamengo x Cruzeiro? Colunistas discordam

Flamengo: Filipe Luís errou em empate com Cruzeiro? Colunistas opinam

Saudade do ex? Colunistas criticam homenagem de Gabigol ao Flamengo

Minas e Flamengo decidem Torneio Abertura NBB após semifinais eletrizantes

Brasileirão: veja gols e melhores momentos da 26ª rodada do torneio

Criciúma busca empate com Vila Nova e volta para a liderança da Série B

Filipe Luís vê jogo com 'nível europeu' e discorda de Cássio sobre árbitro

Criciúma busca empate com Vila Nova e dorme na liderança da Série B

Filipe Luís cita Palmeiras na cola e mantém confiança no Flamengo: "Seguimos na briga"