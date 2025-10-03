Paraguai convoca jogadores de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos para amistosos
O técnico Gustavo Alfaro convocou 27 jogadores para defender o Paraguai nos amistosos deste mês de outubro. A lista divulgada na tarde desta sexta-feira conta com nomes conhecidos dos elencos de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos.
Pelo Corinthians, Romero voltou a ser convocado. Mesmo com a baixa minutagem e a perda de espaço recente, o camisa 11 se manteve no radar do treinador. Já do Palmeiras, foram chamados o zagueiro Gustavo Gómez e o ponta Ramón Sosa. O defensor vive bom momento, enquanto o atacante busca mais chances no clube.
O volante Bobadilla, do São Paulo, também teve a boa fase reconhecida por Gustavo Alfaro e foi convocado novamente. Por fim, o zagueiro Alexis Duarte, recém chegado ao Santos, irá para sua terceira convocação defendendo as cores do Paraguai.
A seleção paraguaia terá dois compromissos neste mês de outubro. Primeiro, enfrenta o Japão na próxima sexta-feira (10), às 07h20 (de Brasília), no Estádio de Futebol da Cidade de Suita. Depois, encara a Coreia do Sul na terça-feira (14), a partir das 08h, no Seul World Cup Stadium.
A tendência, assim, é que os paraguaios desfalquem suas respectivas equipes nos compromissos do dia 15 (quarta-feira) pela falta de tempo hábil para retorno. O Timão encara o Santos, enquanto o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino. O único que pode ter chances de jogar é Bobadilla, já que o São Paulo entra em campo no dia 16.
Os amistosos foram organizados pelo Paraguai como forma de preparação para a Copa do Mundo de 2026, que está prevista para acontecer entre junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá.
Próximos jogos do Paraguai
- Japão x Paraguai (amistoso)
- Data e horário: Sexta-feira, 10 de outubro, às 07h20 (de Brasília)
- Local: Estádio de Futebol da Cidade de Suita, no Japão
- Coreia do Sul x Paraguai (amistoso)
- Data e horário: Terça-feira, 14 de outubro, às 08h00 (de Brasília)
- Local: Seul World Cup Stadium, na Coreia do Sul