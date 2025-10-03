Palmeiras vence o Botafogo-SP e sai em vantagem nas quartas do Paulista sub-20

O sub-20 do Palmeiras venceu o Botafogo-SP, por 1 a 0, na tarde desta sexta-feira, em jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. Rodrigo anotou o único gol do jogo que aconteceu no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Com o resultado, o Verdão sai em vantagem por uma vaga na semifinal do Estadual.

E agora?

Palmeiras e Botafogo-SP voltam a se enfrentar no dia 13 de outubro, às 15 horas (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri. Dono da melhor campanha da competição, a equipe comandada pelo técnico Lucas Andrade decide em casa.

Como foi o jogo?

O Palmeiras abriu o placar do jogo aos 26 minutos do primeiro tempo. Riquelme Fillipi foi lançado no ataque, teve liberdade para dominar, avançar e tocar para Rodrigo, que chegava pela direita. O camisa 2 recebeu na grande área, ajeitou a bola e soltou a pancada de perna esquerda para estufar a rede.

Kauan Lima salva o Palmeiras

Logo no início do segundo tempo, Diogo derrubou Pedrinho na área e o árbitro marcou o pênalti para o Botafogo-SP. Cauã Lucas foi para a cobrança e viu Kauan Lima fazer grande defesa para evitar o empate.

Expulsão nos acréscimos

Perto do jogo terminar, Penha, camisa 10 do Botafogo-SP, fez dura falta em Halerrandrio, que partia para o ataque, e recebeu o cartão vermelho direto. Assim, ele será desfalque para o Pantera no jogo de volta.

? Resumo do jogo

??? BOTAFOGO-SP 0X1 PALMEIRAS ??

? Competição: Quartas de final do Campeonato Paulista sub-20 (Jogo de ida)



?? Local: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)



? Data: 3 de outubro de 2025 (sexta-feira)



? Horário: 17 horas (de Brasília)

Gol

? Rodrigo, aos 26? do 1°T (Palmeiras)

Próximo jogo do Palmeiras sub-20

Jogo: Palmeiras x Botafogo-SP



Competição: Quartas de final do Campeonato Paulista sub-20 (Jogo de volta)



Data: 13 de outubro de 2025 (sexta-feira)



Horário: às 15 horas (de Brasília)



Local: Arena Crefisa Barueri