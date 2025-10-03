Palmeiras vence o Botafogo-SP e sai em vantagem nas quartas do Paulista sub-20
O sub-20 do Palmeiras venceu o Botafogo-SP, por 1 a 0, na tarde desta sexta-feira, em jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. Rodrigo anotou o único gol do jogo que aconteceu no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Com o resultado, o Verdão sai em vantagem por uma vaga na semifinal do Estadual.
E agora?
Palmeiras e Botafogo-SP voltam a se enfrentar no dia 13 de outubro, às 15 horas (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri. Dono da melhor campanha da competição, a equipe comandada pelo técnico Lucas Andrade decide em casa.
Como foi o jogo?
O Palmeiras abriu o placar do jogo aos 26 minutos do primeiro tempo. Riquelme Fillipi foi lançado no ataque, teve liberdade para dominar, avançar e tocar para Rodrigo, que chegava pela direita. O camisa 2 recebeu na grande área, ajeitou a bola e soltou a pancada de perna esquerda para estufar a rede.
Kauan Lima salva o Palmeiras
Logo no início do segundo tempo, Diogo derrubou Pedrinho na área e o árbitro marcou o pênalti para o Botafogo-SP. Cauã Lucas foi para a cobrança e viu Kauan Lima fazer grande defesa para evitar o empate.
Expulsão nos acréscimos
Perto do jogo terminar, Penha, camisa 10 do Botafogo-SP, fez dura falta em Halerrandrio, que partia para o ataque, e recebeu o cartão vermelho direto. Assim, ele será desfalque para o Pantera no jogo de volta.
? Resumo do jogo
??? BOTAFOGO-SP 0X1 PALMEIRAS ??
? Competição: Quartas de final do Campeonato Paulista sub-20 (Jogo de ida)
?? Local: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)
? Data: 3 de outubro de 2025 (sexta-feira)
? Horário: 17 horas (de Brasília)
Gol
? Rodrigo, aos 26? do 1°T (Palmeiras)
Próximo jogo do Palmeiras sub-20
Jogo: Palmeiras x Botafogo-SP
Competição: Quartas de final do Campeonato Paulista sub-20 (Jogo de volta)
Data: 13 de outubro de 2025 (sexta-feira)
Horário: às 15 horas (de Brasília)
Local: Arena Crefisa Barueri