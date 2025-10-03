Palmeiras tem a faca e o queijo, mas São Paulo não morreu, diz Arnaldo

O Palmeiras é favorito no Choque-Rei de domingo no Morumbis, mas o São Paulo deu importante sinal de vida ao vencer o Fortaleza fora de casa pelo Brasileirão, afirma Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola, do Canal UOL.

A partida do domingo, depois do que aconteceu ontem, não é um jogo já garantido para o Palmeiras. Parecia ser, porque o São Paulo estava nas cordas. O São Paulo, historicamente, tem muita dificuldade de se regenerar após a eliminação de Libertadores.

Arnaldo Ribeiro

Dessa vez, o que aconteceu foi a torcida lutar contra o presidente, mas também de sumir do estádio, como não havia feito desde a volta da pandemia. Além de tudo, o São Paulo não ganhava do Fortaleza há cinco anos, seja no Ceará ou em São Paulo. O São Paulo foi jogar sem zagueiro, totalmente desfalcado, desmilinguido e desacreditado e fez um baita jogo que ganhou ares épicos depois da expulsão do Rigoni com 20 minutos do primeiro tempo. E o São Paulo, mesmo assim, resistiu e chegou ao gol do Luciano. Em termos morais, o São Paulo se recuperou, se regenerou.

Arnaldo Ribeiro

Para Arnaldo, o papel de Luiz Gustavo, improvisado na zaga após seis meses afastado por embolia pulmonar, simboliza o esforço de superação do São Paulo e pode inspirar os torcedores a lotarem o Morumbis no Choque-Rei.

Minha dúvida agora é como o torcedor vai reagir no domingo, se ele vai encher o estádio, mesmo que o presidente esteja jogando contra, sem fazer promoção alguma de ingressos a anos, diferentemente do que fez o Fortaleza, por exemplo, e levou 35 mil pessoas. Se o torcedor vai comprar a briga de novo, muito por se tratar de um rival, ou se o torcedor vai continuar distante.

Arnaldo Ribeiro

Talvez a demonstração de esforço do time, simbolizada pelo Luiz Gustavo, eu preciso destacar a presença de um jogador que ficou no clube por um ano com um salário bem menor do que tinha em relação ao ano passado, está próximo dos 40 anos, teve uma embolia pulmonar, esteve ameaçado de não poder voltar a jogar, voltou a jogar depois de vários meses, a última partida dele tinha sido em abril, como não tinha zagueiro, foi improvisado como zagueiro e fez uma partida espetacular. Não é comum o que o Luiz Gustavo fez ontem no Castelão, pela idade que ele tem, pelo tempo de atividade, pela questão de ser improvisado no azar.

Arnaldo Ribeiro

O Cruzeiro vem numa mesma toada praticamente desde a terceira rodada do campeonato. Naquela partida do primeiro turno contra o Flamengo, ele estabilizou um time base que continua sendo repetido até hoje e é até um desafio ao calendário brasileiro você repetir praticamente em todos os jogos a mesma formação. É mais ou menos como o Leonardo Jardim faz com o Cruzeiro. É um time muito interessante, um time que não se acovarda e que tem algumas dificuldades quando pega equipes mais fechadas, mas nos principais jogos, contra os principais times, sempre dá jogo.

Arnaldo Ribeiro

O Vasco teve uma recaída monstra, que é a rotina contra o Palmeiras -- é muito freguês do Palmeiras, apanha de tudo quanto é jeito. E como as torcidas são amigas, o Vasco apanha e não liga muito, até curte. Nesse caso, acho que até gostou, eu vi gente falando isso na rede social. É sério isso.

Mauro Cezar Pereira

Acabou de fazer um empréstimo de R$ 80 milhões pro Vasco. Não vai poder continuar sendo presidente do Palmeiras. É vascaína. Ela é muito previsível. Ela dizia que não queria ser candidata a presidente do Palmeiras enquanto fazia a gambiarra com Mustafá Contursi pra poder ser candidata. Acabou sendo candidata. Tentou mudar o estatuto pra ter um terceiro mandato, não conseguiu e magoou. Agora ela vai preparar o desembarque no Palmeiras e o embarque no Vasco com a Crefisa.

Juca Kfouri

