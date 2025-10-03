Palmeiras publica vídeo de finalizações de Abel em treino e provoca: "Ligação direta?"

Nem só os jogadores do Palmeiras foram os protagonistas do treino desta sexta-feira, na Academia de Futebol. O técnico Abel Ferreira foi flagrado chutando bolas no travessão depois das atividades. O clube compartilhou o registro nas redes sociais e cutucou Rogério Ceni, por uma fala após Bahia x Palmeiras, pelo Brasileirão, no último fim de semana.

"Ligação direta, Patrão? Temos", escreveu o clube em post no X.

O que aconteceu?

Crítica de Ceni

Após a derrota do Palmeiras para o Bahia, no último domingo, o técnico Rogério Ceni ironizou o estilo de jogo do Verdão. O comentário se deu após Abel Ferreira criticar as condições do gramado da Fonte Nova. Ceni, então, rebateu dizendo que o seu time seria mais prejudicado, já que o Verdão só tinha ligação direta entre Weverton, Flaco López e Vitor Roque.

Resposta de Abel

Abel Ferreira teve a chance de responder ao colega de profissão na última quarta-feira, depois da vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no Allianz Parque. Ele foi questionado sobre o assunto, na entrevista coletiva, e revelou que admira o trabalho de Ceni, reconhecendo as dificuldades da profissão.

"Vou ser coerente com o que disse, até mesmo antes do jogo: tenho muita consideração pelo Rogério Ceni. Para mim, é um dos melhores treinadores brasileiros. É meu colega de profissão, sei o quanto difícil é. Meu foco não é comentar. O que ele disse é opinião dele, não é meu foco. Respeito e admiro muito e sei o quão difícil é essa profissão", disse Abel.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

Na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras venceu o Vasco, por 3 a 0, com gols de Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque, no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão assumiu a vice-liderança, com 52 pontos conquistados, e segue a caça ao líder Flamengo, que tem 55.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: São Paulo x Palmeiras



Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)



Data e horário: 16 horas (de Brasília)



Local: Morumbis, São Paulo (SP)