Palmeiras lamenta morte do ídolo Edu Manga

O Palmeiras informou, nesta sexta-feira, a morte de Eduardo Antônio dos Santos, o Edu Manga, aos 58 anos. Ídolo da torcida alviverde na década de 1980, o ex-meia deixou sua marca com dribles rápidos, gols importantes e convocações para a Seleção Brasileira.

Revelado nas categorias de base do Verdão, Edu Manga foi promovido ao elenco principal em 1985 e logo chamou a atenção pelo talento e pela velocidade.

Com profunda tristeza, recebemos a notícia do falecimento, aos 58 anos, de Eduardo Antônio dos Santos, o Edu Manga, ídolo da torcida do Palmeiras nos anos 1980. Formado nas categorias de base do clube, pelo qual atuou profissionalmente de 1985 a 1989, o meia fez 44 gols em 188... pic.twitter.com/K66abICCym ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 3, 2025

Entre 1985 e 1989, defendeu o Palmeiras em 188 partidas, balançando as redes 44 vezes: "Prestamos nossas condolências à família e aos amigos do nosso eterno Edu Manga. Descanse em paz, craque!", escreveu o clube.

Além do Verdão, o ex-jogador também vestiu as camisas do América do México, Real Valladolid, da Espanha, e Universidad Católica, do Chile, consolidando carreira internacional.