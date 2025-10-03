Topo

Palmeiras lamenta morte do ídolo Edu Manga

03/10/2025 20h41

O Palmeiras informou, nesta sexta-feira, a morte de Eduardo Antônio dos Santos, o Edu Manga, aos 58 anos. Ídolo da torcida alviverde na década de 1980, o ex-meia deixou sua marca com dribles rápidos, gols importantes e convocações para a Seleção Brasileira.

Revelado nas categorias de base do Verdão, Edu Manga foi promovido ao elenco principal em 1985 e logo chamou a atenção pelo talento e pela velocidade.


Entre 1985 e 1989, defendeu o Palmeiras em 188 partidas, balançando as redes 44 vezes: "Prestamos nossas condolências à família e aos amigos do nosso eterno Edu Manga. Descanse em paz, craque!", escreveu o clube.

Além do Verdão, o ex-jogador também vestiu as camisas do América do México, Real Valladolid, da Espanha, e Universidad Católica, do Chile, consolidando carreira internacional.

Palmeiras lamenta morte do ídolo Edu Manga

