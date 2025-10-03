Palmeiras contrata atacante campeão mundial pelo sub-20 do Flamengo
O Palmeiras contratou o atacante Felipe Teresa para o time sub-20. O jogador chega às categorias de base palmeirense. O atacante de 19 anos foi herói do título do Flamengo no Mundial da categoria, em 2024. Ele foi dispensado pelo clube no último mês, por indisciplina, pouco depois da conquista do bicampeonato mundial.
O ex-Flamengo chega ao Palmeiras com contrato válido por duas temporadas, como publicado pelo ge. No BID, o atleta já aparece com a camisa alviverde.
(Foto: Reprodução)
Os números de Felipe Teresa
Em agosto deste ano, o atacante foi bicampeão Mundial sub-20 pelo Flamengo, contra o Barcelona. Na oportunidade, ele começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo. Posteriormente, o Rubro-Negro venceu por 6 a 5, nos pênaltis. No tempo normal, o duelo terminou empatado por 2 a 2, com gols de Lorran e Iago Teodoro.
O time carioca conquistou a vaga na competição justamente ao vencer o Palmeiras na final da Libertadores sub-20, também nos pênaltis. Felipe foi titular, mas não participou das penalidades. Ao todo, ele disputou 25 jogos pelo Flamengo, marcou cinco gols e deu uma assistência.
Já em 2024, ele fez o gol do título do Flamengo na decisão do Mundial sub-20, na vitória por 2 a 1 sobre o Olympiacos. E foi neste ano também que ganhou sua primeira chance no time profissional. Ele entrou em campo na derrota por 3 a 2 sobre o Grêmio e marcou um gol.
O sub-20 do Palmeiras
Em 2025, o sub-20 do Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro da categoria contra o Red Bull Bragantino. As Crias da Academia ainda disputam o Campeonato Paulista e estão nas quartas de final.