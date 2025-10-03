Palmeiras anuncia venda de Amanda Gutierres ao futebol dos EUA por valor recorde; veja detalhes

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a venda da atacante Amanda Gutierrs ao futebol norte-americano, onde ela defenderá o Boston Legacy. A jogadora ainda permanecerá no Verdão para a disputar da reta final do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, antes de se transferir para o novo clube, ao fim da atual temporada.

O valor anunciado pelo Palmeiras é um recorde no futebol brasileiro. De acordo com o clube, Amanda Gutierres teve 80% de seus direitos econômicos negociados por US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,89 milhões), a maior venda do futebol feminino brasileiro.

A maior venda da história do futebol feminino brasileiro! Artilheira, detentora de inúmeras marcas e 21ª melhor do mundo, Amanda Gutierres se despedirá do Verdão em 2026 para defender o Boston Legacy, dos EUA.

Números ótimos

No Palmeiras desde 2023, Amanda Gutierres ocupa o posto de maior artilheira da história do clube no futebol feminino, com 68 gols marcados em 92 partidas disputadas. Além disso, ela foi a artilheira do Campeonato Brasileiro por três anos seguidos: 17 gols em 2025, 16 em 2024 e 13 em 2023.

"Quero agradecer ao Alberto, ao nosso staff, às atletas e ao clube no geral, por todo o apoio que sempre me deu e pelo projeto desenvolvido desde quando cheguei aqui. Obrigada a todos que fizeram parte deste ciclo que vai se encerrar em dezembro e à nossa torcida, por sempre nos apoiar. Levarei o Palmeiras no meu coração", declarou Amanda Gutierres.

Pela Seleção Brasileira, Amanda ainda foi a artilheira da Copa América de 2025, torneio conquistado pelo Brasil após uma final emocionante contra a Colômbia.

Por fim, no dia 22 de setembro, Amanda ficou em 21º lugar no prêmio Bola de Ouro, um dos mais importantes e tradicionais do futebol mundial - a única entre as 30 finalistas que não atua nem nos EUA nem na Europa.