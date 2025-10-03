Topo

Neymar é detonado por jornal espanhol após ausência: 'Sempre a mesma coisa'

Neymar trata lesão na coxa e só deve voltar a jogar em novembro - GUILHERME DIONíZIO/ESTADÃO CONTEÚDO
03/10/2025 12h00

Neymar foi alvo de críticas da imprensa espanhola por novamente ser ausência na convocação da seleção brasileira. A lista divulgada por Carlo Ancelotti na quarta-feira, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, foi a terceira sem o craque, com quem ainda não trabalhou desde que assumiu o cargo.

O camisa 10 do Santos trata uma lesão na coxa direita e deve retornar aos gramados somente no início de novembro. O diário espanhol As destacou a frase "sempre a mesma coisa" ao comentar o desfalque do atacante.

"A sombra de Neymar não apareceu na sala de imprensa. Pela primeira vez desde que o italiano assumiu o comando técnico do Brasil, ele não foi questionado pelo capitão do Santos durante sua entrevista coletiva. A 'questão Neymar' desapareceu dos noticiários no Brasil. Por enquanto", publicou o periódico.

"Embora Ancelotti não tenha descartado a possibilidade de ele ser incluído na lista da Copa do Mundo, se o técnico italiano não mudar de ideia, será quase impossível que o nome de Neymar conste nela se o jogador não atingir seu auge físico", completa o artigo publicado pelo As nesta sexta-feira, 3.

Além dos amistosos contra a Coreia e o Japão, a seleção brasileira ainda joga em 2025 contra Senegal, em Londres, e Tunísia, em Paris. As partidas acontecem em novembro e fazem parte da preparação para a Copa do Mundo.

