Minas e Flamengo decidem Torneio Abertura NBB após semifinais eletrizantes

Alexey Borges foi decisivo para o Fla contra o Unión: 23 pontos e 6 assistências - Reprodução/Instagram timeflamengo
do UOL

Gustavo Schuabb

Colaboração para o UOL, em Brasília

03/10/2025 00h45

O Torneio Abertura NBB CAIXA 2025 terminou a fase semifinal com partidas intensas e decisões apertadas que definiram os finalistas. O Flamengo confirmou sua força e avançou à decisão ao superar o Unión da Argentina por 80 a 73.

O armador Alexey Borges foi decisivo, anotando 23 pontos e distribuindo 6 assistências, incluindo 11 pontos no quarto final, momentos em que o Rubro-Negro garantiu a vitória. "Estamos crescendo como equipe e cada partida nos ajuda a ajustar os detalhes. O importante é vencer e entrar na final com confiança", comentou o jogador.

Enquanto isso, na outra ponta da tabela, o Minas (KTO Minas) derrotou o Brasília Basquete em um confronto eletrizante e garantiu presença na final do torneio. O jogo foi marcado por alternâncias no placar e momentos de pressão intensa, mostrando equilíbrio entre ataque e defesa. A vitória dá ao Minas a oportunidade de disputar o título contra o Flamengo e comprovar a força do elenco em decisões.

Nas disputas intermediárias, a Unifacisa garantiu a vitória sobre o Pato Basquete por 84 a 77, em partida de ritmo acelerado e com variações no placar que mantiveram o jogo emocionante até o último minuto. Com isso, o time potiguar avançou para encarar o Caxias do Sul na definição do quinto lugar.

Os gaúchos, por sua vez, haviam superado o União Corinthians com Shamell comandando a equipe nos momentos decisivos. Sobre a atuação, o ala Tiago Marques destacou: "A comissão técnica me dá muita confiança para jogar do jeito que gosto. Me sinto seguro e apoiado pelo grupo, e isso faz toda a diferença em quadra."

Com as semifinais definidas, a final entre Flamengo e Minas promete equilíbrio e emoção. O Flamengo chega embalado pelo desempenho de Alexey Borges e pelo aproveitamento perfeito até aqui, enquanto o Minas quer confirmar seu bom momento e surpreender.

Já a disputa pelo quinto lugar, entre Caxias do Sul e Unifacisa, deve ser outro duelo de alto nível, com equipes buscando terminar o torneio em posição de destaque.

