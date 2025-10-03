Milly Lacombe: Leila gosta da briga, e briga com Flamengo é justa

Milly Lacombe avaliou que Leila Pereira verbaliza críticas que outros dirigentes evitam, e considera legítima a postura da presidente do Palmeiras na disputa com o Flamengo, durante o UOL Esporte.

O embate evidencia antigas tensões sobre centralização do poder e divisão de receitas, com o caso ganhando repercussão e ampliando a imagem de desgaste do Flamengo entre clubes e parte do público.

Ela fala o que muitos dirigentes gostariam de falar, mas não tem a coragem dela. A Leila, ela ama um contencioso. Ela vai para a briga. Ela já falou isso. Naquela entrevista que ela deu só para mulheres, ela falou: 'eu amo a briga'. Em uma briga justa, ela entra com o maior prazer. E eu acho que essa briga da Leila é justa.

Eu acho que a gente perdeu o sentido de colaboração no futebol. Só vale essa competição predatória. E aí, quanto mais predatória, mais ousado é o dirigente. Eu não acho assim. O Flamengo não deveria. Ele está saindo dessa mais machucado. Está com fama de antipático, com fama de predador. Não deveria ser assim. E a Leila vai lá e aí ela faz as piadas dela.

Milly Lacombe

O favoritismo é do Palmeiras pelo momento.

Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.