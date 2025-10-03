Memphis Depay é convocado para seleção da Holanda e deve voltar ao Corinthians contra Mirassol

O atacante Memphis Depay foi anunciado nesta sexta-feira como um dos jogadores convocados pelo técnico Ronald Koeman para defender a seleção da Holanda na próxima Data Fifa. O jogador corintiano, que vem se recuperando de lesão, integra a lista da equipe europeia que vai enfrentar Malta e Finlândia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O camisa 10 corintiano vem em fase de recuperação de um edema no músculo posterior da coxa direita. A contusão aconteceu durante o primeiro tempo do confronto diante do Athletico-PR, em jogo válido pela Copa do Brasil. Desde então, ele ficou fora de quatro partidas pelo Corinthians.

Nesta semana, o atleta iniciou as atividades de campo para cumprir a etapa de transição física e vem realizando atividades com bola. De acordo com planejamento da comissão técnica, o atacante tem boas chances de ser relacionado para o duelo com o Mirassol, neste sábado, às 21h, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

Memphis tem sido constantemente lembrado pelo técnico Ronald Koeman em suas convocações, mesmo atuando no futebol brasileiro. Em setembro, ele se tornou o maior artilheiro da história da seleção de seu País ao marcar duas vezes na vitória sobre a Lituânia por 3 a 2.

O atleta chegou aos 52 gols e superou Van Persie na artilharia da equipe laranja. A Holanda está no Grupo G das Eliminatórias da Europa e contabiliza dez pontos em quatro partidas. Pela Data Fifa, a equipe do técnico Koeman visita Malta no dia 9 e depois recebe a Finlândia no dia 12.