Memphis conclui transição e fica à disposição para Corinthians x Mirassol

Atacante se recuperou de um edema e liberado pelo departamento médico do clube - Ettore Chiereguini/AGIF
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/10/2025 18h34

O atacante Memphis Depay está liberado pelo departamento médico do Corinthians para o jogo contra o Mirassol.

O que aconteceu

O atacante concluiu a transição física e pode voltar a ser relacionado após quase um mês. Ele se recuperava de um edema muscular na coxa.

A decisão agora sobre relacionar ou não o holandês para o jogo de amanhã está nas mãos da comissão técnica comandada por Dorival Júnior.

A última partida de Memphis pelo Corinthians foi no dia 10 de setembro. Na ocasião, o holandês sentiu o incômodo na coxa durante o primeiro tempo da vitória corintiana sobre o Athletico, na Neo Química Arena.

A liberação vem no mesmo dia de mais um convocação de Memphis para a seleção holandesa. Hoje, o camisa 10 foi chamado pelo técnico Ronaldo Koeman para os jogos contra Malta e Finlândia, pelas Eliminatórias para a Copa.

O Corinthians volta a ter os seus três centroavantes disponíveis: Memphis, Yuri Alberto e Gui Negão. Deles, apenas o último foi titular contra o Inter, na última quarta-feira.

Dorival não ficará no banco contra o Mirassol porque está suspenso. O time será comandado por Lucas Silvestre, filho e auxiliar do treinador.

