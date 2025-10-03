Manchester City anuncia renovação de contrato com Savinho até 2031

Nesta sexta-feira, o Manchester City anunciou a renovação de contrato com o atacante Savinho, ex-Atlético-MG. O brasileiro de 21 anos estendeu seu vínculo com o clube por mais seis anos, válido até 2031.

No Manchester City desde julho de 2024, vindo do Troyes, da França, Savinho participou de 48 partidas, balançou as redes em três oportunidades e contribuiu com 13 assistências. Além disso, conquistou a Supercopa da Inglaterra.

Sob o comando de Pep Guardiola, o atacante vem recebendo mais minutos de jogo na temporada, porém ainda não se firmou como titular da equipe.

The journey continues ? pic.twitter.com/iquJ2AuFDV ? Manchester City (@ManCity) October 3, 2025

"Estou incrivelmente orgulhoso de poder assinar este novo contrato com o City. Ainda sou jovem e tenho muita vontade de continuar aprendendo. Mas sei que trabalhar com Pep e sua comissão técnica me ajudará a continuar me desenvolvendo como jogador", disse o brasileiro.

Carreira

Revelado pelo Atlético-MG, Savinho permaneceu por dois anos no clube mineiro, antes de se transferir ao Troyes, onde ficou pouco tempo até ser emprestado ao PSV, da Holanda.

Ao final do contrato de empréstimo, o brasileiro foi transferido ao Girona, onde marcou 11 gols e deu dez assistências em 41 partidas. O feito despertou interesse do Manchester City, que o contratou na metade do ano passado.