Luiz Gustavo volta após 6 meses, se destaca em vitória e ganha elogios: "Amor ao futebol"

Luiz Gustavo foi um dos destaques do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, nesta quinta-feira, na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante não atuava havia seis meses devido a um tromboembolismo pulmonar, mas mostrou resiliência ao longo do ano para, enfim, voltar aos gramados.

Aos 38 anos, Luiz Gustavo não pareceu estar tanto tempo inativo. Mesmo não tendo disputado partidas oficiais por um semestre, o experiente volante esbanjou desenvoltura contra o Fortaleza e correspondeu muito bem sempre que testado - e foram muitas vezes devido à expulsão de Rigoni aos 20 minutos do primeiro tempo.

Justamente por ter tido participação direta no sucesso defensivo do São Paulo atuando com um homem a menos em campo por mais da metade da partida, Luiz Gustavo acabou recebendo elogios do técnico Hernán Crespo.

"Todos os jogadores têm uma história. Acho que é muito mais fácil falar hoje do Luiz Gustavo porque Luiz Gustavo há seis meses estava correndo em volta do campo e lutando para voltar. Com uma carreira assim, acreditar em voltar, só uma paixão grande, por amor ao futebol, isso acontece. Essas coisas são importantes pro grupo, mas é uma mensagem para todos. Pode ganhar, pode perder, mas quando joga com paixão, treina com paixão todos os dias, é legal", comentou Crespo.

Luiz Gustavo é tido como um dos líderes do elenco do São Paulo pela experiência adquirida ao longo da notável carreira, que inclui passagem pelo Bayern de Munique e uma Copa do Mundo disputada com a Seleção Brasileira. Por isso, a postura do volante ao longo de todo o processo de recuperação de seu problema de saúde tem sido muito bem avaliada pelo técnico Hernán Crespo, que o vê como um grande exemplo dentro do vestiário.

Luiz Gustavo pode ser mantido no time titular para o próximo compromisso do São Paulo, domingo, às 16h (de Brasília), contra o Palmeiras, no Morumbis. Com tantos desfalques na zaga, Crespo deve recorrer a improvisações no sistema defensivo novamente.

"Cada coisa que acontece até domingo... hoje, felizes. Voltamos para casa felizes, confiantes com o grupo pelo grande resultado, pela grande performance do time, aguerrido, com coragem, com muitas dificuldades. Jogou muito bem, entendeu o que precisava, precisava lutar, brigar, respeitar a bola", concluiu o treinador do São Paulo.