Líder, Coritiba bate Botafogo-SP em casa pela Série B

03/10/2025 23h33

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela 30ª rodada da Série B, o líder Coritiba recebeu o Botafogo-SP no Couto Pereira e venceu pelo placar de 2 a 0. Gustavo Coutinho e Iury Castilho foram os atletas que balançaram as redes para o Coxa.

E agora?

Com o triunfo, o Coritiba chegou aos 53 pontos, na primeira colocação da tabela, e aumentou sua vantagem em relação ao segundo colocado, que agora é o Criciúma (50). Do outro lado, o Botafogo-SP permaneceu com 29 somados, na 18ª posição.

? Resumo do jogo

Goiás 2 x 0 Botafogo-SP

? Competição: 30ª rodada da Série B

?? Local: Couto Pereira

? Data: 3 de outubro de 2025 (sexta-feira)

? Horário: 21h30 (de Brasília)

Gols

? Gustavo Coutinho, aos 14? do 1ºT (Coritiba)

? Iury Castilho, aos 36? do 1ºT (Coritiba)

Como foi o jogo

Ao dominar pela ponta esquerda, Iury Castilho cruzou para Gustavo Coutinho, que concluiu de cabeça e inaugurou o placar para o Coritiba aos 14 minutos do primeiro tempo.

O Coxa ampliou aos 36 minutos da etapa inicial. Bruno Melo arrematou de fora da área e, no meio da trajetória, Iury Castilho desviou, enganando o goleiro Victor Souza.

Aos 41 minutos, Edson, zagueiro do Botafogo-SP, foi expulso após agredir o lateral Zeca e deixou a equipe paulista com um jogador a menos.

Próximos jogos

Coritiba

Coritiba x Atlético-GO (31ª rodada da Série B)

Data e horário: 09/10 (quinta-feira), às 19h30

Botafogo-SP

Botafogo-SP x Paysandu (31ª rodada da Série B)

Data e horário: 07/10 (terça-feira), às 21h35

