Líder, Coritiba bate Botafogo-SP em casa pela Série B
Nesta sexta-feira, em confronto válido pela 30ª rodada da Série B, o líder Coritiba recebeu o Botafogo-SP no Couto Pereira e venceu pelo placar de 2 a 0. Gustavo Coutinho e Iury Castilho foram os atletas que balançaram as redes para o Coxa.
E agora?
Com o triunfo, o Coritiba chegou aos 53 pontos, na primeira colocação da tabela, e aumentou sua vantagem em relação ao segundo colocado, que agora é o Criciúma (50). Do outro lado, o Botafogo-SP permaneceu com 29 somados, na 18ª posição.
? Resumo do jogo
Goiás 2 x 0 Botafogo-SP
? Competição: 30ª rodada da Série B
?? Local: Couto Pereira
? Data: 3 de outubro de 2025 (sexta-feira)
? Horário: 21h30 (de Brasília)
Gols
? Gustavo Coutinho, aos 14? do 1ºT (Coritiba)
? Iury Castilho, aos 36? do 1ºT (Coritiba)
Como foi o jogo
Ao dominar pela ponta esquerda, Iury Castilho cruzou para Gustavo Coutinho, que concluiu de cabeça e inaugurou o placar para o Coritiba aos 14 minutos do primeiro tempo.
O Coxa ampliou aos 36 minutos da etapa inicial. Bruno Melo arrematou de fora da área e, no meio da trajetória, Iury Castilho desviou, enganando o goleiro Victor Souza.
Aos 41 minutos, Edson, zagueiro do Botafogo-SP, foi expulso após agredir o lateral Zeca e deixou a equipe paulista com um jogador a menos.
Próximos jogos
Coritiba
Coritiba x Atlético-GO (31ª rodada da Série B)
Data e horário: 09/10 (quinta-feira), às 19h30
Botafogo-SP
Botafogo-SP x Paysandu (31ª rodada da Série B)
Data e horário: 07/10 (terça-feira), às 21h35