Leila cita 'terraFlanistas' e diz: 'Fla tem que baixar um pouquinho a bola'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a subir o tom ao falar sobre o fato de o Flamengo bloquear o pagamento de R$ 77 milhões aos clubes da Libra (Liga do Futebol Brasileiro).

O que aconteceu

A dirigente usou, em entrevista ao "ge tv", o termo "terraFlanistas" ao abordar o assunto. A palavra é uma variação de "terraplanistas", que indica quem considera o planeta Terra como plano.

Se um clube se acha maior que o futebol brasileiro, tem que jogar sozinho, contra ele mesmo. Não tem os terraplanistas, que acreditam que a terra é plana? Agora tem os 'terraFlanistas'. Eles acreditam que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. Não é assim. Ninguém é maior do que ninguém. O Flamengo tem que botar os pés no chão e saber que não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe. O Flamengo tem que baixar um pouquinho a bola Leila Pereira

Na última terça, Leila já havia sugerido a criação de uma nova liga sem o Flamengo e alfinetado a diretoria rubro-negra — sem citar, no entanto, nomes.

A nova fala da mandatária encerra uma semana quente envolvendo as equipes — tanto dentro quanto fora das quatro linhas.

Cariocas e paulistas são os melhores colocados do Brasileirão. A vitória palmeirense sobre o Vasco, somada ao empate rubro-negro diante do Cruzeiro, deixou os dois rivais na ponta da tabela. Eles ainda vão se enfrentar até o fim do ano.

Fora de campo, houve movimentação no mercado. Hoje, o Palmeiras concretizou a contratação do atacante Felipe Teresa, ex-jogador do Flamengo. Ele, que tem 19 anos, havia sido dispensado do time do Rio de Janeiro no final do mês passado.

Entenda a polêmica mais recente

A Libra foi surpreendida com a liminar na Justiça do Rio, a favor do Flamengo, que trava pagamentos de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão que seria distribuída pelos clubes que fazem parte do bloco — composto, na Série A, por Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória.

Flamengo e Palmeiras fazem parte do bloco da Libra Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Se o bloqueio prevalecer até o final do ano, por exemplo, significa que cerca de R$ 230 milhões ficarão travados e em discussão na Justiça. O montante travado até o momento é de R$ 77 milhões.

Dirigentes entendem que o movimento é uma tentativa do Flamengo de sufocar os membros do próprio bloco para mudança nos critérios de distribuição da verba referente à audiência, que representa 30% do total do contrato com a Globo. O Flamengo, por sua vez, entende que a disputa na Justiça foi o caminho viável para resolver um debate que dura cerca de dez meses.

A Libra tenta reverter a decisão na Justiça. "A Libra sempre se dedicou a atender aos interesses dos associados, incluindo questionamentos do Flamengo em relação ao modelo vigente. Mesmo se tratando de um tema debatido exaustivamente no passado, o assunto voltou à pauta e foi submetido à vontade democrática de todos os membros, que votaram pela manutenção do formato atual. A instituição não poupará esforços para defender na justiça a legitimidade das decisões coletivas e o cumprimento dos contratos", informou a liga, em nota divulgada na semana passada.