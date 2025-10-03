Lautaro Díaz surpreende e engata bom início no Santos

Na última janela de transferências, o Santos completou a reformulação de elenco e contratou oito novos jogadores. O centroavante Lautaro Díaz chegou ao clube como um dos reforços menos badalados, mas tem mostrado dentro de campo o porquê de ter sido contratado.

Lautaro Díaz foi contratado por empréstimo junto ao Cruzeiro e assinou com o Santos até 31 de julho de 2026. O atacante chegou sob desconfiança inicial da torcida, uma vez que vinha com pouco espaço no Cruzeiro e não balançava as redes desde maio deste ano.

O argentino, porém, não se deixou abalar e trabalhou duro. O atleta parece ter ganhado a confiança do técnico Juan Pablo Vojvoda, que lhe conferiu a titularidade em seu primeiro jogo pelo Santos - Lautaro esteve no 11 inicial e disputou cerca de 80 minutos contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

A partir daí, Lautaro assumiu de vez a titularidade e passou a ocupar a função de camisa 9 do Santos. O início de trajetória do jogador tem sido bastante positivo: ele contribuiu com dois gols e uma assistência em quatro partidas disputadas.

Contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, o argentino assumiu o protagonismo e foi decisivo para o Santos buscar o empate. O Peixe saiu atrás no placar, mas Lautaro foi às redes e deixou tudo igual. Ele ainda encontrou um grande passe para Barreal marcar o gol da virada. No fim, a equipe acabou sofrendo o empate.

Para além dos números, o argentino tem se destacado por sua movimentação em campo. Ao ser apresentado pelo Santos no início de setembro, Lautaro já havia explicado que é um jogador de velocidade e muita mobilidade, pois começou a carreira jogando como ponta.

No empate contra o Grêmio, na última quarta-feira, o centroavante ainda se mostrou oportunista e guardou o gol de empate do Santos em um rebote. Ele finalizou duas vezes na direção do gol e perdeu uma grande chance, mas se redimiu ao deixar tudo igual no placar já nos minutos finais da partida.

Bom início de Lautaro traz alívio ao Santos

O bom início de Lautaro Díaz com a camisa do Santos traz, de certa forma, um alívio ao clube. O Peixe vinha sofrendo com o jejum de gols de Tiquinho Soares, que foi contratado no início da temporada, mas sofre com a irregularidade e rendeu o esperado.

Tiquinho também passou por um bom momento com a camisa do Peixe pouco depois de sua chegada ao clube, mas não conseguiu manter a regularidade. O camisa 9 ficou cinco meses sem balançar as redes e só quebrou o jejum em setembro deste ano, ao converter o pênalti contra o Atlético-MG.

Resta saber, agora, se Lautaro Díaz conseguirá manter a constância para seguir como o centroavante que o Santos precisa, algo que Tiquinho ainda não conseguiu. A concorrência, inclusive, pode acabar sendo benéfica para os dois centroavantes.

Números de Lautaro Díaz pelo Santos

4 jogos

2 gols e 1 assistência

1 vitória

3 empates

Situação do Santos no Brasileiro

Com o empate contra o Grêmio, o Santos segue beirando a zona do rebaixamento. A equipe de Juan Pablo Vojvoda está na 16ª colocação, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre o Z4. A diferença diminuiu com o triunfo do da equipe baiana sobre o Ceará, por 1 a 0, na última quinta-feira.

Santos: 16º colocado, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 11 derrotas)

Próximos jogos do Santos

Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(27ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 05 de outubro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)