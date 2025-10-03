Lateral do Mirassol, Reinaldo projeta duelo contra o Corinthians e diz: "Favoritismo é deles"

O lateral Reinaldo entende que o Mirassol não terá vida fácil contra o Corinthians e jogou o favoritismo da partida para o Timão. As equipes se enfrentam na noite deste sábado, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O retrospecto do confronto aponta para uma ampla vantagem do Corinthians, com 10 vitórias em 15 jogos. No entanto, foi o Mirassol quem levou a melhor no primeiro turno do Brasileirão ao vencer de virada por 2 a 1, no Estádio Campos Maia, pela oitava rodada.

"O Corinthians é uma equipe muito forte, ainda mais quando atua em casa. Vencemos no primeiro turno, mas cada jogo é uma história diferente. O favoritismo é deles, mas nós vamos fazer o que tem sido a nossa receita em todo o campeonato, que é jogar com coragem e buscar o gol. Essa é a identidade da nossa equipe e não vamos mudar", projetou o defensor.

O Mirassol, inclusive, tem uma campanha superior a do Corinthians nesta edição do Campeonato Brasileiro. O time do interior paulista figura na quinta colocação, com 43 pontos, enquanto a equipe alvinegra aparece no 13º lugar, com somente 30 pontos conquistados.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mirassol Futebol Clube (@mirassolfc)

Reinaldo celebra bom momento

Reinaldo também celebrou o bom momento vivido no Mirassol. O lateral esquerdo faz sua temporada mais artilheira da carreira - alcançou a marca ao balançar as redes no empate em 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira, pelo Brasileirão.

O defensor é o artilheiro da equipe na temporada, com dez gols marcados - três a mais que Gabriel Santana. Reinaldo ainda soma três assistências na Série A.

"Estou vivendo um ano maravilhoso aqui no Mirassol. Me sinto feliz no clube e assim posso retribuir a confiança que a diretoria e a comissão técnica depositaram em mim. Isso tem se refletido não só nos meus números individuais, como também no desempenho de toda a equipe, que vem fazendo uma campanha histórica", valorizou o jogador.

Números de Reinaldo pelo Mirassol na temporada

33 jogos

10 gols

5 assistências

14 vitórias, 11 empates e 10 derrotas

Próximos jogos do Mirassol

Corinthians x Mirassol (27ª rodada do Brasileirão)

(27ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)