Lateral do Mirassol, Reinaldo projeta duelo contra o Corinthians e diz: "Favoritismo é deles"
O lateral Reinaldo entende que o Mirassol não terá vida fácil contra o Corinthians e jogou o favoritismo da partida para o Timão. As equipes se enfrentam na noite deste sábado, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O retrospecto do confronto aponta para uma ampla vantagem do Corinthians, com 10 vitórias em 15 jogos. No entanto, foi o Mirassol quem levou a melhor no primeiro turno do Brasileirão ao vencer de virada por 2 a 1, no Estádio Campos Maia, pela oitava rodada.
"O Corinthians é uma equipe muito forte, ainda mais quando atua em casa. Vencemos no primeiro turno, mas cada jogo é uma história diferente. O favoritismo é deles, mas nós vamos fazer o que tem sido a nossa receita em todo o campeonato, que é jogar com coragem e buscar o gol. Essa é a identidade da nossa equipe e não vamos mudar", projetou o defensor.
O Mirassol, inclusive, tem uma campanha superior a do Corinthians nesta edição do Campeonato Brasileiro. O time do interior paulista figura na quinta colocação, com 43 pontos, enquanto a equipe alvinegra aparece no 13º lugar, com somente 30 pontos conquistados.
Reinaldo celebra bom momento
Reinaldo também celebrou o bom momento vivido no Mirassol. O lateral esquerdo faz sua temporada mais artilheira da carreira - alcançou a marca ao balançar as redes no empate em 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira, pelo Brasileirão.
O defensor é o artilheiro da equipe na temporada, com dez gols marcados - três a mais que Gabriel Santana. Reinaldo ainda soma três assistências na Série A.
"Estou vivendo um ano maravilhoso aqui no Mirassol. Me sinto feliz no clube e assim posso retribuir a confiança que a diretoria e a comissão técnica depositaram em mim. Isso tem se refletido não só nos meus números individuais, como também no desempenho de toda a equipe, que vem fazendo uma campanha histórica", valorizou o jogador.
Números de Reinaldo pelo Mirassol na temporada
- 33 jogos
- 10 gols
- 5 assistências
- 14 vitórias, 11 empates e 10 derrotas
Próximos jogos do Mirassol
- Corinthians x Mirassol (27ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Mirassol x Fluminense (jogo atrasado da oitava rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 08 de outubro (quarta-feira), às 21h (de Brasília)
- Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)