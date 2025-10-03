Lateral agrada Dorival por versatilidade e pode ganhar espaço no Corinthians

O lateral esquerdo Hugo voltou a ser titular do Corinthians no empate de 1 a 1 com o Internacional, na última quarta-feira, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador tem agradado o técnico Dorival Júnior nos treinamentos e pode ganhar espaço na equipe.

Hugo não atuava como titular do Corinthians há cerca de cinco meses. Seu último jogo entre os onze iniciais do time havia sido justamente diante do Inter, pelo primeiro turno do Brasileirão. O duelo terminou com uma vitória alvinegra por 4 a 2 na Neo Química Arena.

De lá para cá, o atleta de 28 anos vinha sendo pouco utilizado. Ele chegou a ficar afastado dos gramados por aproximadamente um mês por conta de uma cirurgia de hérnia inguinal. O ala voltou no início de setembro e vem retomando espaço.

Versatilidade agrada Dorival

Um dos atributos de Hugo que chama a atenção de Dorival Júnior é sua versatilidade. O jogador, além de atuar como lateral, também pode exercer a função de ala ou até zagueiro numa linha com três defensores, semelhante ao que vem fazendo Angileri.

Hugo, no entanto, vem treinando em uma nova posição. Ele tem sido testado por Dorival nos treinos como um meio-campista, jogando por dentro. O atleta entrou nesta posição na vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense, em setembro, no Maracanã.

Nesta quarta, diante do Internacional, Hugo teve boa atuação como ala pelo lado esquerdo e chegou até a marcar um gol, que acabou sendo anulado por um impedimento milimétrico. Dorival elogiou a partida do jogador e disse que confia em seu potencial.

"O Hugo veio de uma operação, é um garoto que eu acredito que possa nos dar uma ótima resposta. Fez uma partida muito boa, espero que continue evoluindo porque tem potencial para crescer, seja jogando pelo lado do campo ou por dentro, como já jogou. É uma outra função que ele vem treinando e se adaptando", comentou o treinador.

Números de Hugo

Contratado no início do ano passado, Hugo nunca conseguiu se firmar no Corinthians. Ele teve sequência no primeiro semestre de 2024, mas perdeu espaço para Matheus Bidu após a chegada de Ramón Díaz e, desde então, passou a ser menos escalado.

Ao todo, são 67 partidas pelo clube, 55 como titular, com seis assistências. Nesta temporada, ele entrou em campo 16 vezes. Ele enfrenta a concorrência de Matheus Bidu e Fabrizio Angileri.

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Mirassol (27ª rodada do Brasileirão)

(27ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h (de Brasília)

04/10 (sábado), às 21h (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

