Topo

Esporte

Lamine Yamal volta a sentir lesão, desfalca Barcelona por 3 semanas e vira dúvida contra o Real

Barcelona

03/10/2025 15h17

A tão sonhada volta de Lamine Yamal ao time titular do Barcelona se tornou um pesadelo para o clube e os torcedores catalães. Além da derrota de virada em casa com 2 a 1 para o Paris Saint-Germain, pela Champions, na quarta-feira, o prodígio atacante sentiu novamente o problema na virilha, se afastará dos gramados por até três semanas e se tornou dúvida para o clássico com o Real Madrid no fim do mês.

Lamine Yamal jogou o tempo todo diante dos franceses, mostrando-se recuperado da lesão que o tirou de quatro jogos, e foi responsável pelas principais jogadas ofensivas do Barcelona, animando os torcedores.

Ocorre que após a partida o jogador acusou novamente dores na virilha e exames comprovaram que a lesão voltou. "O problema na virilha de Lamine Yamal retornou após o jogo contra o PSG. O jogador perderá o jogo contra o Sevilla e seu tempo de recuperação é estimado em duas a três semanas", revelou o Barcelona nesta sexta-feira.

A partida com o Sevilla, por LaLiga, ocorre neste domingo. Depois, o Barcelona fica alguns dias sem entrar em campo por causa da Data Fifa. Lamine Yamal também não jogará contra Girona, dia 18, e Olympiacos, pela Champions, dia 21.

O trabalho dos médicos do clube catalão será para deixá-lo em condições de voltar contra o Real Madrid, em clássico agendado para dia 26, no Santiago Bernabéu. Caso fique as três semanas afastado, o garoto terá somente dois dias de atividades visando o embate com os merengues.

Na atual temporada foram somente cinco jogos disputados por Yamal, com dois gols e três assistências, o que reflete bem sua importância à equipe - o brasileiro Raphinha também está machucado.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Lamine Yamal volta a sentir lesão, desfalca Barcelona por 3 semanas e vira dúvida contra o Real

Com novidades, São Paulo se reapresenta e inicia preparação para Choque-Rei

Vasco e prefeitura do Rio assinam termo do potencial construtivo para modernizar São Januário

Alex Poatan e Ankalaev vencem a balança e confirmam revanche pelo título no UFC 320

Grêmio encerra preparação para o duelo contra o Bragantino

Rebeca Lima, campeã mundial de boxe, revela inspirações no esporte

Santos x EC São Bernardo pelo Paulista sub-20 terá entrada gratuita na Vila Belmiro

Palmeiras negocia Amanda Gutierres por R$ 5,87 milhões, maior transação do País e 3ª do planeta

Dupla do Palmeiras é convocada pela seleção argentina para amistosos; veja lista

Antony cita desrespeito no United: 'Treinei separado por mais de um mês'

Flaco e Aníbal são convocados pela Argentina e desfalcarão Palmeiras