Joia de 16 anos assina primeiro contrato profissional com o Santos

O Santos segue sua série de renovações com os Meninos da Vila. Nesta sexta-feira, o clube anunciou a renovação com o volante Vinícius Rocha, de 16 anos, que assinou seu primeiro contrato profissional com o Peixe, válido até 31 de julho de 2028.

Atualmente, Vinícius Rocha está na categoria sub-17 do Santos. O Menino da Vila possuía um contrato de formação, que tinha duração até a temporada de 2026.

Passo importante na carreira

Nascido na cidade no Mato Grosso, Vinícius Rocha está no Santos desde 2019. O jovem chegou para a categoria sub-11 e, desde então, vem se destacando e acumulando convocações para a Seleção Brasileira de base.

Depois, foi descoberto pelos olheiros do Santos quando tinha apenas 10 anos de idade, disputando campeonatos em Rondonópolis, também no Mato Grosso.

"É um dia que irá ficar marcado na minha vida. Sonhei muito com esse momento, o tão sonhado contrato profissional. Sei que foi apenas um passo muito importante na minha caminhada. Agora é continuar se dedicando cada vez mais com humildade, pés no chão e com muita fé em Deus. Muito obrigado a todos que me ajudaram a chegar até aqui", disse Vinícius, ao site oficial do Santos.