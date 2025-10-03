Topo

Esporte

Joia de 16 anos assina primeiro contrato profissional com o Santos

03/10/2025 10h43

O Santos segue sua série de renovações com os Meninos da Vila. Nesta sexta-feira, o clube anunciou a renovação com o volante Vinícius Rocha, de 16 anos, que assinou seu primeiro contrato profissional com o Peixe, válido até 31 de julho de 2028.

Atualmente, Vinícius Rocha está na categoria sub-17 do Santos. O Menino da Vila possuía um contrato de formação, que tinha duração até a temporada de 2026.

Passo importante na carreira

Nascido na cidade no Mato Grosso, Vinícius Rocha está no Santos desde 2019. O jovem chegou para a categoria sub-11 e, desde então, vem se destacando e acumulando convocações para a Seleção Brasileira de base.

Depois, foi descoberto pelos olheiros do Santos quando tinha apenas 10 anos de idade, disputando campeonatos em Rondonópolis, também no Mato Grosso.

"É um dia que irá ficar marcado na minha vida. Sonhei muito com esse momento, o tão sonhado contrato profissional. Sei que foi apenas um passo muito importante na minha caminhada. Agora é continuar se dedicando cada vez mais com humildade, pés no chão e com muita fé em Deus. Muito obrigado a todos que me ajudaram a chegar até aqui", disse Vinícius, ao site oficial do Santos.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Drugovich explica escolha pela Fórmula E: 'Falta de ter tudo para mim'

Técnico do Liverpool, Arne Slot explica quando espera contar com Alisson

Joia de 16 anos assina primeiro contrato profissional com o Santos

Romário pode ter bens leiloados em R$ 10,8 milhões em ação por dívida

Xabi Alonso pede calma com Endrick, que não joga desde maio

Taylor Swift cita Real Madrid em música de novo álbum: 'Eles querem um contrato'

Destaque e decepção do Flamengo no empate com o Cruzeiro

UFC BJJ 3: Musumeci dá show na luta principal; brasileiro defende título dos leves

Memphis Depay é convocado para seleção da Holanda e deve voltar ao Corinthians contra Mirassol

Clássicos, confronto direto e mais: as tabelas de Fla, Palmeiras e Cruzeiro

Briga marca queda de rival do Fla na Libertadores em revés para o River pela Copa Argentina