Jardim valoriza empate do Cruzeiro, mas pondera: "Só vale se fizermos três pontos contra o Sport"
Leonardo Jardim comemorou o importante empate do Cruzeiro diante do Flamengo, na última quinta-feira, no Maracanã. O treinador, no entanto, alertou que o resultado só irá "valer" se a Raposa vencer na próxima rodada, contra o Sport.
"Estamos satisfeitos (com o resultado), mas eu falei aos jogadores que este ponto só vai valer se, no próximo domingo, no jogo contra o Sport, tivermos a capacidade de fazer três pontos", disse o comandante.
Em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, Jardim elogiou o desempenho cruzeirense diante do Flamengo nos dois turnos. No turno inaugural, a Raposa venceu por 2 a 1.
"Ganhamos quatro pontos do Flamengo. Dificilmente outra equipe no campeonato vai conseguir", completou.
Jardim e o planejamento para a partida
Apesar do empate sem gols, Cruzeiro e Flamengo realizaram um jogo muito movimentado no Maracanã. Jardim explicou sua estratégia e apontou o que fez para frear o ataque rubro-negro.
"O Flamengo é uma equipe que, quando circula a bola do lado para o outro, tem alguma dificuldade. E assim que tentamos jogar, sempre colocando um no corredor. Tivemos muitas circulações, o que foi muito positivo para a gente", concluiu o treinador.
Próximo jogo do Cruzeiro
- Cruzeiro x Sport (27ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 05/10 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG).