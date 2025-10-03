Irmã de Medina cai em Portugal com virada dramática nos últimos segundos

Sophia Medina esteve perto de garantir uma vaga nas quartas de final do Challenger Series da Ericeira, em Portugal, mas acabou sofrendo uma virada dolorosa nos instantes finais de sua bateria contra a australiana India Robinson nesta sexta-feira.

O que aconteceu

Apesar de liderar boa parte da disputa, a brasileira entrou nos minutos finais atrás no placar. Faltando menos de três minutos, conseguiu a virada ao marcar 5,90 pontos em uma onda bem surfada, quando precisava de 5,07. A nota saiu já no minuto final, e a vitória parecia encaminhada.

Mas restando apenas 25 segundos para o fim, Robinson encontrou uma última oportunidade. Com três manobras fortes e muita potência, recebeu nota 7,00 e selou a eliminação da irmã do tricampeão mundial Gabriel Medina.

Classificação

Apesar da derrota, Sophia deixa a etapa portuguesa com saldo positivo: ela ganhou três posições no ranking e ocupa, por ora, a 10ª colocação.

No entanto, oito surfistas que estão atrás dela ainda seguem vivas no evento, o que pode fazê-la perder posições ao fim da etapa.

Vale lembrar que apenas as sete primeiras do ranking garantem vaga na elite mundial em 2026.

Próxima parada

Agora, Sophia já mira a próxima parada do Challenger Series, em Saquarema, no Brasil, que acontece daqui uma semana — palco que também recebe uma etapa do Championship Tour e onde ela terá nova chance de brigar pela classificação à elite.