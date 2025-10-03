Internazionale x Cremonese: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Italiano
A Internazionale terá confronto direto contra a Cremonese, neste sábado, pelo Campeonato Italiano. O duelo será às 13h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Posições na tabela
Internazionale - 9 pontos em 5 jogos - 5º lugar
Cremonese - 9 pontos em 5 jogos - 7 lugar
Prováveis escalações
Internazionale: Sommer; Akanji, de Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Espósito (Bonny) e Lautaro Martínez
Técnico: Cristian Chivu
Cremonese: Silvestri; Ceccherini, Baschirotto e Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte e Pezzella; Bonazzoli e Sanabria
Técnico: Davide Nicola
Arbitragem
- Árbitro: Ermano Feliciani
- Assistentes: Alessandro Lo Cicero e Mattia Politi
- VAR: Matteo Gariglio