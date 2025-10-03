Topo

Internazionale x Cremonese: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Italiano

03/10/2025 20h00

A Internazionale terá confronto direto contra a Cremonese, neste sábado, pelo Campeonato Italiano. O duelo será às 13h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão. 

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Posições na tabela

Internazionale - 9 pontos em 5 jogos - 5º lugar

Cremonese - 9 pontos em 5 jogos - 7 lugar

Prováveis escalações 

Internazionale: Sommer; Akanji, de Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Espósito (Bonny) e Lautaro Martínez 

Técnico: Cristian Chivu

Cremonese: Silvestri; Ceccherini, Baschirotto e Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte e Pezzella; Bonazzoli e Sanabria

Técnico: Davide Nicola

Arbitragem

  • Árbitro: Ermano Feliciani

  • Assistentes: Alessandro Lo Cicero e Mattia Politi

  • VAR: Matteo Gariglio

