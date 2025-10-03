Internacional x Botafogo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Em duelo de opostos, o Botafogo visita o Internacional neste sábado, às 18h30(de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Internacional x Botafogo ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.

Como chega o Internacional para o confronto

O Internacional vem de quatro jogos sem vecer no Brasileirão e aparece na 15ª posição da tabela, com 29 pontos conquistados. Agora, busca voltar a vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

"Sabemos que precisamos aproveitar as oportunidades de gol quando estamos dominando o confronto. Ainda mais se for no começo, que dá uma grande tranquilidade jogando em casa", disse Ramón Díaz.

O treinador não confirmou a escalação, mas vai manter a base que empatou com o Corinthians.

Como chega o Botafogo para o confronto

No Brasileirão, o Botafogo vem de uma vitória diante do Bahia por 2 a 1, no Nilton Santos, e ocupa a quarta posição da tabela, com 43 pontos.

Para este duelo o Glorioso perdeu o lateral-esquerdo Cuiabano, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos, o zagueiro Kaio Pantaleão, com dores no joelho esquerdo e Alex Telles, com dores crônicas no joelho esquerdo.

O Glorioso segue com muitos desfalques, como o meia argentino Álvaro Montoro e o atacante colombiano Jordan Barrera, no Mundial Sub-20, e lesionados como o goleiro Neto, o zagueiro Bastos, o volante Danilo e o atacante Nathan Fernandes.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 72 vezes na história. Foram 28 vitórias do Internacional, 20 empates e 24 triunfos do Botafogo.

Nos últimos dez jogos, os times estão empatados com cinco vitórias para cada lado.

Estatísticas

Internacional no Brasileirão

15ª posição

7 vitórias, 8 empates e 10 derrotas

30 gols marcados

38 gols sofridos

Botafogo no Brasileirão

4ª posição

12 vitórias, 7 empates e 7 derrotas

37 gols marcados

21 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Internacional

Anthoni, Bruno Gomes, Vitão, Juninho e Alexandro Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bruno Tabata; Johan Carbonero e Rafa Borré



Técnico: Ramón Díaz

Provável escalação do Botafogo

Léo Linck, Vitinhio, Alexander Barboza, Gabriel Bahia (Marçal) e David Ricardo; Newton, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Santiago Rodríguez, Arthur Cabral e Jeffinho



Técnico: Davide Ancelotti

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza



Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Ficha técnica

Jogo: Internacional x Botafogo



Campeonato: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro



Data: 4 de outubro de 2025 (sábado)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre



Onde assistir: Premiere