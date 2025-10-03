Internacional x Botafogo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Em duelo de opostos, o Botafogo visita o Internacional neste sábado, às 18h30(de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir Internacional x Botafogo ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.
Como chega o Internacional para o confronto
O Internacional vem de quatro jogos sem vecer no Brasileirão e aparece na 15ª posição da tabela, com 29 pontos conquistados. Agora, busca voltar a vencer para se afastar da zona de rebaixamento.
"Sabemos que precisamos aproveitar as oportunidades de gol quando estamos dominando o confronto. Ainda mais se for no começo, que dá uma grande tranquilidade jogando em casa", disse Ramón Díaz.
O treinador não confirmou a escalação, mas vai manter a base que empatou com o Corinthians.
Como chega o Botafogo para o confronto
No Brasileirão, o Botafogo vem de uma vitória diante do Bahia por 2 a 1, no Nilton Santos, e ocupa a quarta posição da tabela, com 43 pontos.
Para este duelo o Glorioso perdeu o lateral-esquerdo Cuiabano, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos, o zagueiro Kaio Pantaleão, com dores no joelho esquerdo e Alex Telles, com dores crônicas no joelho esquerdo.
O Glorioso segue com muitos desfalques, como o meia argentino Álvaro Montoro e o atacante colombiano Jordan Barrera, no Mundial Sub-20, e lesionados como o goleiro Neto, o zagueiro Bastos, o volante Danilo e o atacante Nathan Fernandes.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram 72 vezes na história. Foram 28 vitórias do Internacional, 20 empates e 24 triunfos do Botafogo.
Nos últimos dez jogos, os times estão empatados com cinco vitórias para cada lado.
Estatísticas
Internacional no Brasileirão
- 15ª posição
- 7 vitórias, 8 empates e 10 derrotas
- 30 gols marcados
- 38 gols sofridos
Botafogo no Brasileirão
- 4ª posição
- 12 vitórias, 7 empates e 7 derrotas
- 37 gols marcados
- 21 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Internacional
Anthoni, Bruno Gomes, Vitão, Juninho e Alexandro Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bruno Tabata; Johan Carbonero e Rafa Borré
Técnico: Ramón Díaz
Provável escalação do Botafogo
Léo Linck, Vitinhio, Alexander Barboza, Gabriel Bahia (Marçal) e David Ricardo; Newton, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Santiago Rodríguez, Arthur Cabral e Jeffinho
Técnico: Davide Ancelotti
Arbitragem
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza
Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral
Ficha técnica
Jogo: Internacional x Botafogo
Campeonato: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 4 de outubro de 2025 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre
Onde assistir: Premiere