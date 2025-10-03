Ian Garry e Belal Muhammad trocam provocações nas redes sociais

O clima esquentou nas redes sociais logo após o presidente do UFC, Dana White, oficializar o confronto entre Ian Machado Garry e Belal Muhammad. Os meio-médios (77 kg) vão se enfrentar no 'co-main event' do UFC Qatar, marcado para o dia 22 de novembro, na ABHA Arena, em Doha. A edição será histórica, por marcar a estreia da organização no território catari.

Com o duelo confirmado, Garry foi o primeiro a se pronunciar - e fez isso em tom provocativo. O irlandês não poupou palavras ao minimizar o rival e prometer uma atuação de alto nível diante do público local (clique aqui ou veja abaixo).

"Vocês vão ver velocidade como nunca viram. Belal Muhammad, um respeitado ex-campeão, vai parecer um amador diante dos seus olhos. Vocês me viram dizimar Magny, neutralizar Shavkat, despedaçar Prates - agora vão testemunhar a melhor versão de 'The Future'. Qatar, vocês estão com muita sorte", publicou em seu 'Instagram'.

Direto e reto

Belal não deixou a provocação passar em branco e reagiu com uma mensagem seca nas redes sociais. Em poucas palavras, o veterano respondeu ao ataque verbal do adversário (veja abaixo ou clique aqui).

"Cale a boca", escreveu o americano, sem se alongar.

O confronto entre os dois promete ser um dos pontos altos do card. Atual número 1 do ranking dos meio-médios, Belal Muhammad tenta se recuperar após perder o cinturão da categoria para Jack Della Maddalena, em maio, no UFC 315.

Do outro lado, Ian Garry vive um momento positivo na carreira. Com nove vitórias em dez lutas desde que estreou na organização, o irlandês busca se consolidar entre os principais nomes da divisão e se aproximar de uma futura disputa de título.

