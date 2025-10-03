Gui Negão valoriza oportunidades no Corinthians e projeta jogo contra o Mirassol: "Equipe muito forte"

Gui Negão foi uma 'grata surpresa' encontrada por Dorival Júnior em meio aos desfalques do Corinthians. Filho do Terrão, o atacante começou a ganhar oportunidades no time titular devido às ausências de Yuri Alberto e Memphis Depay. O jovem correspondeu com gols e assistências, e valorizou as chances recebidas.

"É uma sensação inexplicável. Quero agradecer à comissão e a todos que acreditaram em mim. Graças a Deus, estou conseguindo responder", celebrou Gui Negão em entrevista à Corinthians TV.

Gui foi titular do Corinthians no empate em 1 a 1 contra o Internacional, na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 56 abriu o placar, mas o Timão acabou cedendo o empate nos segundos finais após a marcação de um pênalti polêmico para o Colorado.

"Infelizmente tomamos o empate no final. Foi um empate amargo, acredito que poderíamos ter saído com a vitória. Mas agradeço a Deus por estar fazendo gol e ajudando a equipe. Se Deus quiser, vou balançar as redes no sábado também", disse o jogador.

Preparação concluída para a 27ª rodada do Brasileirão! ??? ? Mirassol

? 21h (horário de Brasília)

?? Neo Quinica Arena

? SporTV e Premiere

Apesar do retorno de Memphis, a tendência é que Gui Negão seja titular do Corinthians contra o Mirassol no confronto deste sábado. Recuperado de um edema na coxa direita, o holandês pode começar no banco de reservas para evitar qualquer tipo de problema nesta volta aos gramados.

Gui Negão, assim, deve formar dupla de ataque com Yuri Alberto novamente. Desde que subiu ao profissional, o garoto disputou 13 jogos, com cinco bolas na rede e duas assistências. O camisa 56 segue em busca do gol e projetou o embate contra o Mirassol.

"Acredito que será um bom confronto. A equipe deles é muito forte e está bem na classificação. Estamos buscando a nossa melhora, acredito que apresentamos um bom futebol nas últimas três partidas. Agora, contra o Mirassol, faremos de tudo para sair com a vitória", concluiu o atacante.

Números de Gui Negão pelo Corinthians

13 jogos (8 como titular)

5 gols

2 assistências

7 participações em gols

5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas

Situação do Corinthians no Brasileiro

O Corinthians viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir após o triunfo do Vitória sobre o Ceará, na última quinta-feira. O Timão não vence há três rodadas no Brasileiro e ocupa a 13ª posição na tabela, com 30 pontos - cinco a mais que o Vitória, que abre o Z4.

Corinthians: 13º colocado, com 30 pontos (sete vitórias, nove empates e dez derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Mirassol (27ª rodada do Brasileirão)

(27ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)