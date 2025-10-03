Topo

Grêmio encerra preparação para o duelo contra o Bragantino

03/10/2025 14h20

Na manhã desta sexta-feira, o elenco do Grêmio realizou no CT Joaquim Grava, do Corinthians, o último treino com foco no confronto diante do Red Bull Bragantino, neste sábado. Para esta partida, a equipe gaúcha conta com boa parte de seu plantel lesionado.

Como foi o treino

Os atletas iniciaram as atividades com exercícios na academia, com foco em força. Posteriormente, foram ao campo para o aquecimento e um treino físico, com corridas, alongamentos, arranques e trabalhos de velocidade.

Em seguida, a equipe titular fez um treino tático com ênfase nas jogadas de escanteio e de faltas próximas à área, comandado pelo técnico Mano Menezes. Já o restante do grupo foi orientado pelo auxiliar Sidnei Lobo em uma atividade técnica.

Para encerrar, os jogadores treinaram finalizações de média e longa distância.

Boas-vindas do professor

Logo após o final das atividades, a comissão e o elenco gremista foram recepcionados pelo técnico Dorival Júnior, expulso na última partida do Corinthians, contra o Internacional.

Na ocasião, o treinador se exaltou com o árbitro após a marcação de um pênalti polêmico para o Colorado e acabou recebendo o cartão vermelho. A partida terminou em 1 a 1, no Beira-Rio.

Desfalques

Para o duelo contra o Bragantino, o Grêmio tem uma vasta lista de desfalques. Alysson recebeu seu terceiro cartão amarelo no empate com o Santos, na última quarta-feira, e não estará à disposição de Mano Menezes.

Além dele, Balbuena, Braithwaite, Carlos Vinícius, Cristian Olivera, João Pedro, Monsalve, Rodrigo Ely, Tiago Volpi, Villasanti e Willian, todos lesionados, desfalcam o Tricolor. Marcos Rocha e Cuéllar são dúvidas para a partida.

Próximos jogos do Grêmio

  • Jogo: Bragantino x Grêmio

  • Data e horário: 04/10 (sábado) | 18h30 (de Brasília)

  • Torneio: Campeonato Brasileiro

  • Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista-SP

  • Jogo: Grêmio x São Paulo

  • Data e horário: 16/10 (quinta-feira) | 19h (de Brasília)

  • Torneio: Campeonato Brasileiro

  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS

