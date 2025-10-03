Goleiro emprestado pelo Palmeiras cita adaptação em Portugal após lesão e mira sequência

Emprestado pelo Palmeiras, o goleiro Kaique Pereira fez sua estreia pelo CD Nacional, no último domingo, pela sétima rodada do Campeonato Português. O atleta de 22 anos ajudou a equipe a conquistar a vitória por 1 a 0, fora de casa, celebrou o momento e projetou atuar o máximo possível na temporada.

"Muito feliz por estrear vencendo e sem sofrer gols. É uma sensação de dever cumprido, já que esses pontos serão fundamentais no fim do campeonato. Foi a segunda vez que o clube venceu neste estádio e é significativo participar disso. Tenho o objetivo de atuar o máximo de jogos nesta temporada, ter sequência e, claro, somar o maior número de pontos com o Nacional", disse.

Kaique teve 1ª temporada em Portugal com desafios

O goleiro formado nas categorias de base do Palmeiras teve desafios em sua primeira temporada em Portugal. Ele foi emprestado ao Farense em junho de 2024. Pouco depois de atravessar o Atlântico, sofreu uma lesão no antebraço direito, precisou passar por cirurgia e ficou longe dos gramados por aproximadamente três meses.

Kaique ficou no Farense até junho deste ano. Após o fim do empréstimo, foi negociado com o CD Nacional, clube com o qual tem contrato até 30 de junho de 2026. Em Portugal pelo segundo ano consecutivo, o goleiro disse estar bem mais preparado e adaptado ao futebol europeu.

"Minha adaptação foi muito mais rápida aqui por conta de não ter tido lesão logo no inicio da temporada, como foi na passada. Acabei ficando fora por três meses. Além disso, creio que amadureci em todos os sentidos, com o entendimento do futebol europeu. Estou bem mais preparado para ajudar o Nacional a alcançar os objetivos da época", completou.

Os números do goleiro pelo Palmeiras

Antes de ser emprestado ao Nacional, Kaique renovou seu contrato com o Palmeiras até 2030. O vínculo antigo tinha validade até 2026. No Verdão, ele atuou em 77 partidas nas categorias de base e conquistou oito títulos, além de um Sul-Americano sub-20 pela Seleção Brasileira.

Próximo jogo do CD Nacional

Jogo: Nacional x Moreirense



Competição: Campeonato Português (8ª rodada)



Data e hora: 4 de outubro de 2025 (sábado), às 14h (de Brasília)



Local: Estádio da Madeira, em Funchal (POR)