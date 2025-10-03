Topo

Goleiro Alisson deve desfalcar Liverpool até depois da data Fifa, diz técnico

03/10/2025 08h39

(Reuters) - O goleiro do Liverpool Alisson Becker não deve estar disponível até depois da data Fifa de novembro devido a uma lesão muscular, disse o técnico Arne Slot antes do jogo de sábado contra o Chelsea pela Premier League.

O goleiro da seleção brasileira saiu machucado durante o segundo tempo da derrota do Liverpool por 1 x 0 para o Galatasaray na Liga dos Campeões, na terça-feira.

Slot deve contar com o georgiano Giorgi Mamardashvili na ausência de Alisson, enquanto o Liverpool busca ampliar sua vantagem de dois pontos sobre o Arsenal no topo da tabela da Premier League.

"Alisson não fará parte da equipe amanhã e não viajará para jogar com a seleção brasileira", disse Slot aos repórteres na sexta-feira.

"Ficarei surpreso se ele estiver presente no primeiro jogo após a pausa internacional. A partir daí, as coisas podem ir um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar. É difícil dizer."

Com o Liverpool prestes a enfrentar uma série de jogos que inclui partidas da liga contra o Manchester United e o Manchester City, e um confronto pela Liga dos Campeões contra o Real Madrid, Slot ficou satisfeito por ter um sólido reserva para Alisson.

"Acho que vimos contra o Southampton como ele (Mamardashvili) se adaptou bem", disse Slot.

"Sabíamos que estávamos trazendo um goleiro muito bom. Quando ele joga sua primeira partida, é uma maneira de ver que ele se adaptou muito bem ao nosso clube. Não é uma surpresa, porque ele é um goleiro de qualidade."

O Liverpool, que perdeu por 2 x 1 para o Crystal Palace no final do mês passado, está chegando ao jogo em Stamford Bridge com uma rara sequência de duas derrotas e Slot enfatizou a necessidade de melhorar quando enfrentar o Chelsea, oitavo colocado.

"A reação depois de perder dois jogos seguidos pode ser considerada positiva. Mas o que eu vi foi uma equipe jogando até o último minuto para tentar obter um resultado (contra o Galatasaray)", disse o holandês.

(Reportagem de Pearl Josephine Nazare em Bengaluru)

