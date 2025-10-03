Giro europeu: Bournemouth bate o Fulham e assume a vice-liderança do Inglês

Nesta sexta-feira, o Bournemouth venceu o Fulham, por 3 a 1, de virada, no Vitality Stadium, pela sétima rodada do Campeonato Inglês. Semenyo (duas vezes) e Kluivert anotaram os gols dos donos da casa, enquanto Sessegnon marcou o único tento dos visitantes.

Situação da tabela

Com o resultado, o Bournemouth chega aos 14 pontos e ocupa a vice-liderança da competição. O Fulham, por sua vez, permanece na 11ª posição, com apenas oito pontos.

? Resumo do jogo

?BOURNEMOUTH 3 X 1 FULHAM?

? Competição: 7ª rodada do Campeonato Inglês



?? Local: Vitality Stadium, em Bournemouth



? Data: 3 de outubro de 2025 (sexta-feira)



? Horário: 16h (de Brasília)

Gols

? Sessegnon, aos 24' do 2ºT (Fulham)

? Semenyo, aos 32' do 2ºT (Bournemouth)

? Kluivert, aos 37' do 2ºT (Bournemouth)

? Semenyo, aos 50? do 2ºT (Bournemouth)

Como foi o jogo

Apesar de terminar sem gols, o primeiro tempo foi marcado por muitas oportunidades para ambos os lados. As melhores chegadas com perigo foram do Bournemouth, mas pararam em boas defesas do goleiro Leno.

O Bournemouth voltou melhor para a etapa complementar e se manteve no ataque, mas quem inaugurou o marcador foi o Fulham. Aos 24 minutos, Sessegnon recebeu bola em profundidade, invadiu a área e anotou de cavadinha na saída do goleiro.

A vantagem dos visitantes não durou muito tempo. Semenyo deixou tudo igual no placar aos 32 minutos. Após bela jogada individual pelo lado esquerdo do ataque, o meio-campista entrou na pequena área e, sem ângulo, bateu por baixo de Leno para balançar a rede.

A virada saiu aos 37 minutos, com Kluivert. O meia saiu do banco de reservas para marcar em um lindo chute de longe, no ângulo de Leno, que nada conseguiu fazer. Nos acréscimos, aos 50 minutos, Semenyo aproveitou a defesa do Fulham escancarada no contra-ataque para fazer o gol e garantir a vitória aos donos da casa.

Próximos jogos

Bournemouth

Crystal Palace x Bournemouth (8ª rodada do Campeonato Inglês)

Data e horário: 18/10 (sábado) às 11h

Local: Selhurst Park, em Londres

Fulham

Fulham x Arsenal (8ª rodada do Campeonato Inglês)

Data e horário: 18/10 (sábado) às 13h30

Local: Craven Cottage, em Londres

Campeonato Alemão

Colônia bate o Hoffenheim e entra no G4 do Alemão

Ainda nesta sexta-feira, o Colônia venceu o Hoffenhein por 1 a 0, na PreZero Arena, pela sexta rodada do Campeonato Alemão. Said El Mala marcou o único gol da partida para garantir o triunfo aos visitantes.

Ambas as equipes voltam a campo pela sétima rodada do Campeonato Alemão. O Hoffenheim enfrenta o St. Pauli no próximo domingo, às 12h30, no Millerntor-Stadion, em Hamburgo. Já o Colônia recebe o Augsburg no dia anterior, no RheinEnergieStadion, na Colônia, às 10h30.

Campeonato Italiano

Sassuolo vence o Hellas Verona pelo Italiano

Pela sexta rodada do Italiano, o Sassuolo visitou o Hellas Verona no Estádio Marcantonio Bentegodi, e venceu por 1 a 0. Andrea Pinamonte anotou para garantir o bom resultado aos visitantes.

Os times voltam a campo no próximo sábado, pela sétima rodada do Campeonato Italiano. O Hellas Verona duela com o Pisa, na Arena Garibaldi, em Pisa, às 10h. Enquanto o Sassuolo visita o Lecce, no Estádio Via del Mare, em Lecce, no mesmo horário.

Campeonato Francês

Paris FC supera o Lorient e se afasta da zona de rebaixamento do Italiano

Nesta sexta-feira, o Paris FC venceu o Lorient por 2 a 0, no Estádio Jean-Bouin, pela sétima rodada do Campeonato Francês. Ilan Kebbal e Jean-Philippe Krasso anotaram os gols da partida.

Ambos os times voltam a atuar no próximo domingo, pela oitava rodada do Campeonato Francês. O Paris FC joga com o Lens, no Stade Félix-Bollaert, em Lens, às 10h. O Lorient, por sua vez, recebe o Stade Brestois, no Stade Yves Allainmat, em Lorient, às 12h15.

Campeonato Espanhol

Com gol no fim, Osasuna vence o Getafe pelo Espanhol

Na oitava rodada do Campeonato Espanhol, o Osasuna venceu o Getafe com gol no final da partida. Alejandro Catena e Abel Bretones marcaram os gols do triunfo, enquanto Borja Mayoral anotou para os visitantes.

O Osasuna volta a campo na próxima quinta-feira, às 6h, em partida amistosa contra a Real Sociedad. Já o Getafe entra em campo no próximo domingo, às 16h, no Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, para enfrentar o Real Madrid, pela nona rodada do Espanhol.