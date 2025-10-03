Mauro Cezar: Flamengo x Cruzeiro foi bacana, mas arbitragem atrapalhou

Apesar do zero no placar, Flamengo e Cruzeiro proporcionaram uma duelo de bom nível técnico no Brasileirão, avalia Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, do Canal UOL.

Para o comentarista, a nota negativa do empate sem gols no Maracanã foi a atuação do árbitro Ramon Abatti Abel, que exagerou na marcação de faltas e distribuição de cartões.

O Flamengo tem a melhor campanha em casa e fora. Melhor ataque, melhor defesa e lidera o campeonato. Então, mesmo com alguns resultados que não são os melhores, acho que foi um jogo de dois times fortes, dois times que tem técnico com uma mentalidade parecida. Não é jogo de muitas chances de gol. E mesmo alguns jogadores sem serem brilhantes, conseguiram criar algumas situações.

Mauro Cezar Pereira

Agora, aqui no Brasil é assim, se as duas defesas fossem péssimas, goleiros ruins, engolindo frangos, e acabasse 3x3 -- nossa, que jogaço! Não é jogaço, é um bom entretenimento. Mas, tecnicamente, o jogo poderia ser um lixo, mas com muitos gols. Não acho que foi um jogo ruim tecnicamente. Foi uma boa partida. Faltou gol, justamente porque as defesas foram melhores do que os ataques.

Mauro Cezar Pereira

Segundo Mauro, o grande problema foi a arbitragem, que interrompeu demais as jogadas e quebrou o ritmo da partida.

Na opinião do comentarista, o estilo de Ramon Abatti Abel atrapalhou as pretensões de marcação alta e por pressão de ambos os times.

Como a arbitragem é horrível, né? É impossível fazer a marcação alta com um árbitro desse. E ele não tem critério. Hora ele dá cartão, hora ele não dá cartão. Para os dois times, tá? E permite a cera quando alguém quer cozinhar o jogo. Mal teve acréscimo. O árbitro destoa daquilo que os jogadores podem apresentar em campo e os dois treinadores.

Mauro Cezar Pereira

