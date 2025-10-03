Foco total! Alex Poatan destaca camp "sem distrações" para revanche com Ankalaev

Com uma ascensão meteórica no Ultimate, Alex Pereira rapidamente se tornou uma estrela global do MMA. Com tamanho sucesso e popularidade junto aos fãs, o brasileiro viu sua agenda de compromissos comerciais crescer ao redor do mundo. E tantas viagens, sobretudo às vésperas de combates importantes, já foram alvos de críticas de fãs e figuras influentes do ramo, como Daniel Cormier. Atento aos detalhes, 'Poatan' admite que reduziu as possíveis distrações para focar somente na revanche contra Magomed Ankalaev, que lidera o card do UFC 320 deste sábado (4), em Las Vegas (EUA), e coloca o cinturão dos meio-pesados (93 kg) em jogo.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Poatan explicou que se sente melhor preparado fisicamente do que estava para a primeira disputa contra o russo. Seu treinador, Plinio Cruz revelou que o striker paulista ficou 'internado' na academia de Glover Teixeira durante, ao menos, seis semanas para focar somente nos treinos. Antes do UFC 313, em março, Alex foi visto em um show do rapper Drake na Austrália semanas antes do combate com Ankalaev - conduta que gerou críticas de fãs e especialistas. Mas esse não parece ser o caso para a revanche, conforme o próprio salientou.

"Não muda (a preparação por ele ter me vencido). Já tive algumas experiências assim (para encarar algozes). O que muda é voltar melhor (...) A gente está com uma equipe muito boa. Com certeza, como falei, com o corpo bem. A gente está firme e forte fazendo os treinamentos. Não teve viagem, não teve distrações. E cara, estou em um momento muito bom. Sabadão vai ser uma grande luta. Quero trazer esse cinturão de volta para todos nós. Trazer alegria para todo mundo. Chama!", destacou Alex Pereira.

Revanche divide opiniões

Em março desta temporada, no UFC 313, Ankalaev derrotou Poatan via decisão unânime dos juízes. Recentemente, o brasileiro frisou que estava longe das condições ideais de competição. Entretanto, pelo resultado adverso contra o russo, surge como azarão para a revanche deste sábado no UFC 320.

Uma possível condição física apurada e aparente maior foco nos treinos parece ter convencido grandes nomes do meio que Poatan será capaz de dar o troco no wrestler russo. Para Dustin Poirier, Rashad Evans e Dricus du Plessis, o brasileiro retoma o posto de campeão dos meio-pesados. Mas para o detentor do cinturão peso-pena (66 kg), Alexander Volkanovski, Ankalaev irá repetir a façanha e defenderá o título da categoria pela primeira vez.

