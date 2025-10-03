Fluminense x Atlético-MG pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Em um dos jogos que abrem a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 18h30(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). As duas equipes têm objetivos distintos na luta pelo triunfo.
Onde assistir Fluminense x Atlético-MG ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.
Como chega o Fluminense para o confronto
No Brasileirão, o Fluminense vem de um empate com o lanterna Sport por 2 a 2, na Ilha do Retiro, e aparece na oitava posição, com 35 pontos conquistados.
Além disso, trocou de treinador recentemente, depois de Renato Gaúcho pedir demissão com a eliminação na Copa Sul-Americana. Zubeldia, ex-técnico do São Paulo, é o novo comandante Tricolor.
Luis Zubeldia , técnico do Fluminense, espera que seu time mantenha a concentração os noventa minutos para evitar lances decisivos contrários, como o gol do Sport no jogo passado aos 52 minutos do segundo tempo.
"Sabemos que sempre pode acontecer gol no fim dos jogos e cabe a nós analisar isso. Ver se é casualidade, mas é algo que podemos corrigir e temos que manter a concentração ao longo de todo jogo", disse ele.
Sem problemas de suspensão, o Fluminense deve repetir a escalação do duelo com o Sport.
Como chega o Atlético-MG para o confronto
O Galo vem de uma vitória diante do Mirassol por 1 a 0, jogando em casa. O resultado encerrou a sequência dos mineiros de seis jogos sem vencer no Brasileiro.
Além da competição nacional, o Atlético-MG está vivo na Copa Sul-Americana. No dia 21 de outubro, enfrenta o Independiente del Valle em duelo válido pelo jogo de ida da semifinal, no Equador.
"É importante dominarmos o jogo a maior parte do tempo, criarmos boas oportunidades e conseguirmos finalizar bem. Este é um confronto que temos que ir bem", disse Jorge Sampaoli.
Para este jogo o Galo terá o retorno de jogadores importantes que cumpriram suspensão contra o Juventude. São eles o goleiro Everson, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro Junior Alonso e o atacante Hulk. A nota triste é o desfalque do zagueiro Lyanco, suspenso.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram 84 vezes na história. Foram 36 vitórias do Atlético-MG, 25 empates e 23 triunfos do Fluminense.
Os resultados dos últimos dez jogos mostram vantagem dos mineiros. São cinco vitórias dos mineiros, dois empates e apenas três triunfos do Fluminense.
Estatísticas
Fluminense no Brasileirão
- 8ª posição
- 10 vitórias, 5 empates e 9 derrotas
- 30 gols marcados
- 31 gols sofridos
Atlético-MG no Brasileirão
- 14ª posição
- 7 vitórias, 8 empates e 9 derrotas
- 22 gols marcados
- 26 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Fluminense
Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Germán Cano e Kevin Serna
Técnico: Luís Zubeldía
Provável escalação do Atlético-MG
Everson, Iván Román, Júnior Alonso e Victor Hugo; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes, Bernard e Guilherme Arana; Biel e Hulk
Técnico: Jorge Sampaoli
Arbitragem
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Douglas Pagung
VAR: Thiago Duarte Peixoto
Ficha técnica
Jogo: Fluminense x Atlético-MG
Campeonato: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
Onde assistir: Premiere