Topo

Esporte

Fluminense x Atlético-MG pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

03/10/2025 20h00

Em um dos jogos que abrem a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 18h30(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). As duas equipes têm objetivos distintos na luta pelo triunfo.

Onde assistir Fluminense x Atlético-MG ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere

Como chega o Fluminense para o confronto

No Brasileirão, o Fluminense vem de um empate com o lanterna Sport por 2 a 2, na Ilha do Retiro, e aparece na oitava posição, com 35 pontos conquistados. 

Além disso, trocou de treinador recentemente, depois de Renato Gaúcho pedir demissão com a eliminação na Copa Sul-Americana. Zubeldia, ex-técnico do São Paulo, é o novo comandante Tricolor. 

Luis Zubeldia , técnico do Fluminense, espera que seu time mantenha a concentração os noventa minutos para evitar lances decisivos contrários, como o gol do Sport no jogo passado aos 52 minutos do segundo tempo.

"Sabemos que sempre pode acontecer gol no fim dos jogos e cabe a nós analisar isso. Ver se é casualidade, mas é algo que podemos corrigir e temos que manter a concentração ao longo de todo jogo", disse ele.

Sem problemas de suspensão, o Fluminense deve repetir a escalação do duelo com o Sport. 

Como chega o Atlético-MG para o confronto

O Galo vem de uma vitória diante do Mirassol por 1 a 0, jogando em casa. O resultado encerrou a sequência dos mineiros de seis jogos sem vencer no Brasileiro. 

Além da competição nacional, o Atlético-MG está vivo na Copa Sul-Americana. No dia 21 de outubro, enfrenta o Independiente del Valle em duelo válido pelo jogo de ida da semifinal, no Equador.  

"É importante dominarmos o jogo a maior parte do tempo, criarmos boas oportunidades e conseguirmos finalizar bem. Este é um confronto que temos que ir bem", disse Jorge Sampaoli.

Para este jogo o Galo terá o retorno de jogadores importantes que cumpriram suspensão contra o Juventude. São eles o goleiro Everson, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro Junior Alonso e o atacante Hulk. A nota triste é o desfalque do zagueiro Lyanco, suspenso.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 84 vezes na história. Foram 36 vitórias do Atlético-MG, 25 empates e 23 triunfos do Fluminense. 

Os resultados dos últimos dez jogos mostram vantagem dos mineiros. São cinco vitórias dos mineiros, dois empates e apenas três triunfos do Fluminense. 

Estatísticas

Fluminense no Brasileirão

  • 8ª posição

  • 10 vitórias, 5 empates e 9 derrotas

  • 30 gols marcados

  • 31 gols sofridos

Atlético-MG no Brasileirão

  • 14ª posição

  • 7 vitórias, 8 empates e 9 derrotas

  • 22 gols marcados

  • 26 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Fluminense 

Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Germán Cano e Kevin Serna

Técnico: Luís Zubeldía

Provável escalação do Atlético-MG

Everson, Iván Román, Júnior Alonso e Victor Hugo; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes, Bernard e Guilherme Arana; Biel e Hulk

Técnico: Jorge Sampaoli

Arbitragem

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Douglas Pagung

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Ficha técnica 

Jogo: Fluminense x Atlético-MG

Campeonato: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Yamal é cortado da seleção espanhola após confirmação de lesão

Conselho rejeita pedido de impugnação de Wanderlei após luta com Popó

Ferroviária x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Arsenal x West Ham: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Chapecoense x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Internazionale x Cremonese: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Italiano

Real Madrid x Villarreal pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Bragantino x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Chelsea x Liverpool pelo Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique pelo Alemão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações