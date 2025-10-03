Fluminense x Atlético-MG pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Em um dos jogos que abrem a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 18h30(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). As duas equipes têm objetivos distintos na luta pelo triunfo.

Onde assistir Fluminense x Atlético-MG ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.

É sábado de Brasileirão no Maraca! Tricolor, garanta o seu ingresso >> https://t.co/1evH5IuIhW pic.twitter.com/qRakaicihv ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 2, 2025

Como chega o Fluminense para o confronto

No Brasileirão, o Fluminense vem de um empate com o lanterna Sport por 2 a 2, na Ilha do Retiro, e aparece na oitava posição, com 35 pontos conquistados.

Além disso, trocou de treinador recentemente, depois de Renato Gaúcho pedir demissão com a eliminação na Copa Sul-Americana. Zubeldia, ex-técnico do São Paulo, é o novo comandante Tricolor.

Luis Zubeldia , técnico do Fluminense, espera que seu time mantenha a concentração os noventa minutos para evitar lances decisivos contrários, como o gol do Sport no jogo passado aos 52 minutos do segundo tempo.

"Sabemos que sempre pode acontecer gol no fim dos jogos e cabe a nós analisar isso. Ver se é casualidade, mas é algo que podemos corrigir e temos que manter a concentração ao longo de todo jogo", disse ele.

Sem problemas de suspensão, o Fluminense deve repetir a escalação do duelo com o Sport.

Como chega o Atlético-MG para o confronto

O Galo vem de uma vitória diante do Mirassol por 1 a 0, jogando em casa. O resultado encerrou a sequência dos mineiros de seis jogos sem vencer no Brasileiro.

Além da competição nacional, o Atlético-MG está vivo na Copa Sul-Americana. No dia 21 de outubro, enfrenta o Independiente del Valle em duelo válido pelo jogo de ida da semifinal, no Equador.

"É importante dominarmos o jogo a maior parte do tempo, criarmos boas oportunidades e conseguirmos finalizar bem. Este é um confronto que temos que ir bem", disse Jorge Sampaoli.

Para este jogo o Galo terá o retorno de jogadores importantes que cumpriram suspensão contra o Juventude. São eles o goleiro Everson, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro Junior Alonso e o atacante Hulk. A nota triste é o desfalque do zagueiro Lyanco, suspenso.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 84 vezes na história. Foram 36 vitórias do Atlético-MG, 25 empates e 23 triunfos do Fluminense.

Os resultados dos últimos dez jogos mostram vantagem dos mineiros. São cinco vitórias dos mineiros, dois empates e apenas três triunfos do Fluminense.

Estatísticas

Fluminense no Brasileirão

8ª posição

10 vitórias, 5 empates e 9 derrotas

30 gols marcados

31 gols sofridos

Atlético-MG no Brasileirão

14ª posição

7 vitórias, 8 empates e 9 derrotas

22 gols marcados

26 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Germán Cano e Kevin Serna



Técnico: Luís Zubeldía

Provável escalação do Atlético-MG

Everson, Iván Román, Júnior Alonso e Victor Hugo; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes, Bernard e Guilherme Arana; Biel e Hulk



Técnico: Jorge Sampaoli

Arbitragem

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Douglas Pagung



VAR: Thiago Duarte Peixoto

Ficha técnica

Jogo: Fluminense x Atlético-MG



Campeonato: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro



Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro



Onde assistir: Premiere