Fluminense espera explorar fragilidade do Atlético-MG no Brasileirão

03/10/2025 11h42

O Fluminense recebe o Atlético-MG neste sábado, no Maracanã, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos no torneio, mas o retrospecto recente fora de casa do time mineiro pode pesar a favor do Tricolor.

Atlético-MG não vence fora desde junho

O Galo soma apenas uma vitória como visitante no Brasileirão desde o dia 1º junho, quando superou o Ceará. Antes disso, a outra vitória longe de Belo Horizonte foi sobre o Juventude, em maio, em Caxias do Sul. De lá para cá, a equipe colecionou tropeços e derrotas, incluindo os seguintes resultados:

  • Botafogo 1 x 0 Atlético-MG (20/09)

  • Vitória 1 x 0 Atlético-MG (31/08)

  • São Paulo 2 x 0 Atlético-MG (24/08)

  • Vasco 1 x 1 Atlético-MG (10/08)

  • Flamengo 1 x 0 Atlético-MG (27/07)

  • Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG (20/07)

  • Bahia 2 x 1 Atlético-MG (12/07)

Campanha ruim fora de casa

Com esses resultados, o Atlético-MG soma apenas 9 pontos em 13 jogos como visitante no Brasileirão, ocupando a 16ª posição no ranking de aproveitamento fora de casa. O time só está à frente de Sport, Juventude, Vitória e Fortaleza, que apresentam campanhas ainda piores.

Oportunidade para o Fluminense

Para o Fluminense, o cenário representa uma chance de conquistar pontos importantes contra o Atlético-MG diante da torcida no Maracanã. A equipe tricolor busca estabilidade em seus domínios. Nos últimos 5 jogos em casa, foram 3 vitórias e 2 derrotas.

