Flamengo protesta contra paralisações da arbitragem: "Interferência excessiva e desnecessária"

O Flamengo publicou nesta sexta-feira, por meio das redes sociais, uma nota oficial criticando a atuação da arbitragem nos últimos jogos da equipe. Segundo o clube, faltas inexistentes, complacência com a cera e a demora para reiniciar a partida têm comprometido o tempo de bola rolando e o ritmo dos confrontos.

"Os últimos jogos do Flamengo têm exposto um dado curioso e alarmante: a queda constante de bola rolando e um ritmo lento imposto, na maioria das vezes, pela interferência excessiva e desnecessária da arbitragem", afirmou o clube.

Na nota, o Flamengo destacou que o excesso de paralisações prejudica não apenas o fluxo do jogo, mas também a qualidade do espetáculo. Entre os fatores apontados estão a rigidez em cobranças de laterais, faltas inexistentes, complacência com a cera, demora na retomada da bola e atitudes que atrapalham a fluidez das partidas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

O clube citou como exemplo a partida diante do Juventude, na qual o tempo de bola rolando ficou abaixo de 50 minutos ? o menor da temporada. Nos últimos quatro jogos, o Flamengo registrou menos de 55 minutos de futebol em campo. A recomendação internacional estabelece que o mínimo deve ser 60 minutos de bola rolando.

"Os últimos 4 jogos do Flamengo, por exemplo, registraram menos de 55 minutos de futebol. Contra o Juventude, recorde negativo da temporada, este número ficou abaixo de 50 minutos!", destacou.

Confira a nota oficial do Flamengo na íntegra

Os últimos jogos do Flamengo têm exposto um dado curioso e alarmante: a queda constante de bola rolando e um ritmo lento imposto, na maioria das vezes, pela interferência excessiva e desnecessária da arbitragem.

O excesso de paralisações compromete o fluxo do jogo e a qualidade do espetáculo. Rigidez com um ou dois metros na cobrança de laterais, faltas inexistentes, complacência com a cera, demora em reiniciar a partida em diversas ocasiões e atitudes que atrapalham a fluidez dos confrontos são recorrentes.

Os últimos 4 jogos do Flamengo, por exemplo, registraram menos de 55 minutos de futebol. Contra o Juventude, recorde negativo da temporada, este número ficou abaixo de 50 minutos!

A recomendação internacional é de pelo menos 60 minutos de bola rolando, o que não tem acontecido nas partidas do Flamengo, como mostra o gráfico do segundo slide.

O futebol brasileiro precisa se aproximar das melhores práticas internacionais, permitindo um jogo melhor para o torcedor.