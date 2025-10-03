Topo

Palmeiras 'vence' rodada e gruda no Flamengo: as chances do Brasileirão

Flamengo e Palmeiras são os times com maior chance de título no Brasileirão - Marcello Zambrana/AGIF
Flamengo e Palmeiras são os times com maior chance de título no Brasileirão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF
do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/10/2025 09h35

O empate entre Flamengo e Cruzeiro e a vitória do Palmeiras sobre o Vasco embolaram as chances de título do Brasileirão. Neste momento, a vantagem rubro-negra sobre o clube paulista é de quase 5%. O levantamento é da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O que aconteceu

O Flamengo viu sua chance de título caírem para 45,8% após ficar no 0 a 0 com o Cruzeiro. Na última segunda-feira, o time carioca possuía 52,9% de possibilidade de ser campeão.

Já o Palmeiras viu seu percentual aumentar em mais de 10% e, neste momento, tem 41% de probabilidade de ficar com a taça. No início da semana, o time de Abel Ferreira tinha 30,1% de chance de levar o título.

O Cruzeiro é o terceiro com mais possibilidade de ser campeão, com 12,4%. Além dele, Mirassol, Botafogo, Bahia, Fluminense e São Paulo têm chances matemáticas de ficar com o título.

As chances de título

  1. Flamengo - 45,8%
  2. Palmeiras - 41%
  3. Cruzeiro - 12,4%
  4. Mirassol - 0,48%
  5. Botafogo - 0,15%
  6. Bahia - 0,14%
  7. Fluminense - 0,020%
  8. São Paulo - 0,011%

A classificação do Brasileirão

  1. Flamengo - 55 pontos (25 jogos)
  2. Palmeiras - 52 pontos (24 jogos)
  3. Cruzeiro - 51 pontos (26 jogos)
  4. Botafogo - 43 pontos (26 jogos)
  5. Mirassol - 43 pontos (25 jogos)
  6. Bahia - 40 pontos (25 jogos)
  7. São Paulo - 38 pontos (26 jogos)
  8. Fluminense - 35 pontos (24 jogos)

