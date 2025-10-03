Flaco López e Moreno são convocados pela Argentina e devem desfalcar Palmeiras contra Juventude

O atacante Flaco López e o meio-campista Aníbal Moreno foram convocados para defender a Argentina em jogos amistosos na próxima Data Fifa. O seleção de Lionel Messi vai enfrentar Venezuela e Porto Rico, nos Estados Unidos, como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026.

A Argentina encara a Venezuela no dia 10 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. No dia 13, enfrenta Porto Rico no Soldier Field, em Chicago, às 20h.

Assim, a dupla do Palmeiras deve ficar de fora da partida contra o Juventude, marcada para 11 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é válido pela 12ª rodada, que precisou ganhar nova data por causa da participação da equipe no Mundial de Clubes da Fifa.

Esta é a segunda convocação de Flaco López para a Argentina. A primeira vez foi em setembro, quando ele esteve com a seleção para os jogos da rodada final das Eliminatórias da Copa, mas acabou não entrando em campo.

Já Aníbal Moreno é a grande novidade na lista divulgada pelo técnico Lionel Scaloni. O volante começou a temporada em baixa, mas recuperou o bom futebol no Mundial e se tornou peça importante do time de Abel Ferreira.

Com dois jogos a menos, o Palmeiras está na segunda posição do Brasileirão, com 52. O Flamengo lidera com 55 e tem uma partida atrasada a cumprir.