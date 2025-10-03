Topo

Esporte

Flaco e Aníbal são convocados pela Argentina e desfalcarão Palmeiras

Flaco López foi convocado para os amistosos contra Venezuela e Porto Rico - VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO
Flaco López foi convocado para os amistosos contra Venezuela e Porto Rico Imagem: VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/10/2025 13h09

Flaco López e Aníbal Moreno. do Palmeiras, foram convocados pela seleção argentina para os amistoso contra Venezuela e Porto Rico.

O que aconteceu

É a segunda convocação seguida do atacante alviverde, que ainda não estreou pela atual campeã mundial. Flaco foi chamado por Lionel Scaloni para as duas últimas rodadas das Eliminatórias, mas não foi a campo.

Relacionadas

Palmeiras anuncia venda de Amanda Gutierres para os EUA por valor recorde

Clássicos, confronto direto e mais: as tabelas de Fla, Palmeiras e Cruzeiro

Vai para Copa? Flaco só tem menos gols no ano que 'trio de ouro' argentino

Já Aníbal foi lembrado pela primeira vez pelo comandante argentino. O volante tem passagens pelas categorias de base da Argentina e participou de treinamentos preparatórios para a Copa do Mundo de 2018.

A convocação tira a dupla do Palmeiras do jogo contra o Juventude, marcado para o dia 11. A partida atrasada é válida pela 12ª rodada do Brasileirão e acontecerá entre os dois amistosos da Argentina.

A seleção encara a Venezuela na próxima sexta-feira (10), às 21h (de Brasília), e Porto Rico no dia 13, às 20h (de Brasília). Os dois confrontos acontecerão nos Estados Unidos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Palmeiras negocia Amanda Gutierres por R$ 5,87 milhões, maior transação do País e 3ª do planeta

Dupla do Palmeiras é convocada pela seleção argentina para amistosos; veja lista

Antony cita desrespeito no United: 'Treinei separado por mais de um mês'

Flaco e Aníbal são convocados pela Argentina e desfalcarão Palmeiras

Sorteio raro e 'preços exorbitantes' afastam brasileiros da Copa-2026

Xabi Alonso exalta Endrick e pede calma até retorno do atacante: 'Hora vai chegar'

Barcelona confirma lesão na virilha de Lamine Yamal

Rival histórico, Adesanya aposta em vitória de Poatan sobre Ankalaev no UFC 320

Site revela preços de ingressos da Copa do Mundo e taxas de 15% cobradas pela Fifa

Evolução do Vasco na temporada passa por ajustes defensivos

Sem Arias e com 3 atletas que atuam no Brasil, Colômbia anuncia convocação para amistosos de outubro