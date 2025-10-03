Ferroviária x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Neste sábado, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ferroviária recebe o América-MG na Fonte Luminosa. A bola rola às 20h30 (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Ferroviária x América-MG ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como chega a Ferroviária para o confronto
Na Série B, a Ferroviária soma apenas um triunfo nos últimos sete jogos. Assim, se encontra na 14ª posição, com 36 pontos.
Como chega o América-MG para o confronto
Já o América-MG conquistou três triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos seis jogos disputados. O Coelho aparece logo atrás da Locomotiva, em 15º, com 33 somados.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram quatro vezes na história. São dois triunfos da Ferroviária e um do América, além de um empate.
Prováveis escalações
Provável escalação da Ferroviária
Jefferson; Jhonny, Igor Morais, Lucas Adell e Sánchez; André Luiz, Thallyson e Raí; Vitinho Lopes, MV e Matheus Lucas
Técnico: Rogério Corrêa
Provável escalação do América-MG
Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Juninho, Rodrigo Andrade e Wellington Rato; Brayann, Moraes e Anselmo Ramon
Técnico: Vagner Mancini
Arbitragem
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes(RJ)
Assistentes: Thayse Marques Fonseca(RJ) e Danilo Oliveira da Silva (RJ)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Ficha técnica
Jogo: Ferroviária x América-MG
Campeonato: 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Data: 04/10/2025 (sábado)
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Fonte Luminosa
Onde assistir: Disney+