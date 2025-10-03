Topo

Ferroviária x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

03/10/2025 20h00

Neste sábado, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ferroviária recebe o América-MG na Fonte Luminosa. A bola rola às 20h30 (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Ferroviária x América-MG ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega a Ferroviária para o confronto

Na Série B, a Ferroviária soma apenas um triunfo nos últimos sete jogos. Assim, se encontra na 14ª posição, com 36 pontos.

Como chega o América-MG para o confronto

Já o América-MG conquistou três triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos seis jogos disputados. O Coelho aparece logo atrás da Locomotiva, em 15º, com 33 somados.

Histórico do confronto 

As equipes se enfrentaram quatro vezes na história. São dois triunfos da Ferroviária e um do América, além de um empate.

Prováveis escalações

Provável escalação da Ferroviária

Jefferson; Jhonny, Igor Morais, Lucas Adell e Sánchez; André Luiz, Thallyson e Raí; Vitinho Lopes, MV e Matheus Lucas

Técnico: Rogério Corrêa

Provável escalação do América-MG

Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Juninho, Rodrigo Andrade e Wellington Rato; Brayann, Moraes e Anselmo Ramon

Técnico: Vagner Mancini

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes(RJ)

Assistentes: Thayse Marques Fonseca(RJ) e Danilo Oliveira da Silva (RJ)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Ficha técnica 

Jogo: Ferroviária x América-MG

Campeonato: 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 04/10/2025 (sábado)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Fonte Luminosa

Onde assistir: Disney+

