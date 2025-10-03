Palmeiras é favorito em clássico com São Paulo? Milly e Alicia divergem

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é favorito no clássico contra o São Paulo, sétimo colocado? No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe divergiram.

O Choque-Rei, válido pela 27ª rodada do Brasileirão, está marcado para o próximo domingo (5), a partir das 16h (de Brasília), no Morumbis.

Milly: Palmeiras é favorito pelo momento

O Palmeiras é favorito, mas o São Paulo teve uma vitória muito importante. Foi uma vitória de recuperação, uma vitória para dizer que pode sim renascer. [...] O São Paulo teve uma vitória de camisa pesada mesmo [contra o Fortaleza]. [...] Agora, sem nenhuma dúvida, pelo momento, não pela camisa, mas pelo momento, o favoritismo é do Palmeiras.

Milly Lacombe

Alicia: São Paulo deve equilibrar confronto por ser mandante

O São Paulo vai vir muito motivado para essa partida e talvez equilibre aí um pouco porque, de fato, pelo futebol que tem mostrado no ano o Palmeiras é muito superior. É o famoso 'clássico é clássico e vice-versa'. Então eu vou me manter no muro nessa daí.

Alicia Klein

Ela fala o que muitos dirigentes gostariam de falar, mas não tem a coragem dela. A Leila, ela ama um contencioso. Ela vai para a briga. Ela já falou isso. Naquela entrevista que ela deu só para mulheres, ela falou: 'eu amo a briga'. Em uma briga justa, ela entra com o maior prazer. E eu acho que essa briga da Leila é justa.

Milly Lacombe

