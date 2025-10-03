F1: entenda como a McLaren pode conquistar o título de Construtores no GP de Singapura

A McLaren pode conquistar o título do Mundial de Construtores da Fórmula 1 da temporada 2025 neste fim de semana, no GP de Singapura. Depois de desperdiçar a oportunidade de sair campeã no Azerbaijão, a equipe inglesa tenta garantir o décimo título neste domingo.

Com 12 vitórias em 17 etapas, sete dobradinhas de Oscar Piastri e Lando Norris e pódios em todas as etapas, exceto duas, a McLaren precisa somente de 13 pontos no circuito de Marina Bay para levantar o caneco, ou seja, que apenas um dos pilotos da equipe suba ao pódio. São 623 pontos somados pelos ingleses e uma vantagem de mais de 300 pontos para a segunda colocada. Em segundo, aparece a Mercedes, com 290 pontos, enquanto a Ferrari tem 286.

Com apenas sete etapas restantes na temporada, incluindo o GP de Singapura, são somente 346 pontos em disputa. Ainda pela frente, serão quatro finais de semana 'normais' (43 pontos disponíveis em cada) e três finais de semana com corrida sprint (58 pontos em disputa em cada) no trecho final da temporada.

Mesmo que a Mercedes consiga uma dobradinha (1-2) em Singapura, como há 303 pontos em disputa após esta etapa, a diferença na pontuação será grande demais para ser superada.

A equipe alemã precisaria superar a McLaren por 31 pontos para se manter viva na briga pelo título até o GP dos Estados Unidos.

Já a Ferrari, terceira e última equipe que segue na luta pelo Mundial de Construtores, precisa superar a McLaren por 35 pontos neste fim de semana para impedir o título antecipado.

O terceiro treino livre do GP de Singapura será realizado neste sábado, a partir das 6h30 (de Brasília), enquanto o treino de classificação acontece às 10h. A corrida será no domingo, às 9h.