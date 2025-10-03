Evolução do Vasco na temporada passa por ajustes defensivos

O Vasco volta a campo neste domingo, em São Januário, para enfrentar o Vitória, pressionado pela necessidade de reagir no Brasileirão 2025. A equipe cruz-maltina tem mostrado uma tendência de oscilação nos últimos jogos, e o desempenho defensivo aparece como o principal desafio para evoluir na tabela.

Defesa vulnerável

Nos últimos 10 jogos, o Vasco levou 16 gols e foi vazado em 9 dessas partidas. O rendimento recente mostra que o sistema defensivo tem comprometido o equilíbrio do time, mesmo em duelos nos quais o ataque conseguiu produzir.

Números preocupantes

Com 38 gols sofridos, o Vasco tem a 3ª pior defesa do Brasileirão, empatado com Internacional, Bragantino e Vitória. Apenas Fortaleza (40) e Juventude (46) sofreram mais gols até aqui na competição. O retrospecto recente também pesa: no último jogo, a equipe perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras, fora de casa.

Campanha recente

Nos últimos 10 compromissos, o time acumula 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, desempenho que mantém o Vasco no Brasileirão em uma posição abaixo do esperado (12º lugar), sem conseguir engrenar uma sequência positiva.

Clima de decisão em São Januário

Diante do Vitória, que busca fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Vasco terá a chance de somar pontos em casa e corrigir o setor mais vulnerável de sua equipe. O duelo na capital carioca está marcado para domingo, às 16 horas.