Evangelista inicia recuperação, e Palmeiras faz treino técnico antes de enfrentar o São Paulo

O Palmeiras treinou na tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol, e seguiu a preparação para o clássico com o São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no Morumbis.

Como foi o treino?

O técnico Abel Ferreira comandou, inicialmente, um trabalho técnico de posse de bola e marcação. Na sequência, o elenco fez uma atividade de ataque contra defesa no último terço do campo e exercícios específicos de cada posição. A equipe ainda terá mais um treino, na manhã deste sábado, antes do Choque-Rei.

Evangelista dá início à recuperação após cirurgia

O meio-campista Lucas Evangelista passou por cirurgia no início desta semana e, nesta sexta-feira, iniciou o tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. O jogador passou pelo procedimento para corrigir uma lesão tendínea sofrida contra o Bahia no último dia 28 de agosto. A expectativa é a de que ele só volte aos gramados em 2026.

Khellven segue como desfalque no Palmeiras

O lateral direito Khellven deve seguir como desfalque para o Palmeiras. O atleta, que se recupera de um trauma no pé, sofrido no jogo contra o River Plate, pela Libertadores. Dessa forma, Giay deve se manter na posição.

Além de Evangelista e Khellven, completam a lista de baixas o atacante Paulinho (cirurgia na perna direita). Fora isso, Abel Ferreira não deve ter mais problemas.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

Na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras venceu o Vasco, por 3 a 0, com gols de Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque, no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão assumiu a vice-liderança, com 52 pontos conquistados, e segue a caça ao líder Flamengo, que tem 55.

Próximos jogos do Palmeiras

Jogo: São Paulo x Palmeiras



Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)



Data e horário: 16 horas (de Brasília)



Local: Morumbis, São Paulo (SP)

Jogo: Palmeiras x Juventude



Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)



Data e horário: 19 horas (de Brasília)



Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)